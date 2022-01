Neue Zufahrt zu Auen-Wiesenflächen

Die Stadt Billerbeck hat zur Förderung der Artenvielfalt in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld ein Entwicklungskonzept für die städtischen Grundstücke in der Berkelaue erarbeitet. Dieses Konzept sieht für die Weideflächen unterhalb des Wohngebietes Dreitelkamp als Ziel die Wiederherstellung einer arten- und blühreichen, mageren Grünlandfläche vor, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung heißt. Hierfür sei zwei- eventuell dreimal jährlich eine Mahd mit Abfuhr des Mahdgutes erforderlich. Für jeden Bewirtschaftungsdurchgang von Mahd bis Abfuhr müsse die Fläche bis zu fünfmal mit schwerem landwirtschaftlichen Gerät befahren werden.

Die einzige Zufahrt zu der Fläche war bislang über den Ulmenweg möglich. Aber das Befahren des Ulmenweges mit den erforderlichen landwirtschaftlichen Fahrzeugen stelle sich laut Stadtverwaltung in der Örtlichkeit als sehr schwierig dar, da die Straße insgesamt nur über eine Breite von 3,50 Metern verfüge. Zur Überprüfung der vorhandenen Situation wurden sogenannte „Schleppkurven“ für Traktor mit Hänger in beide Fahrtrichtungen angefertigt. Diesen sei zu entnehmen, dass die Fahrsituation für die schweren Fahrzeuge aufgrund der örtlichen Gegebenheiten am Ulmenweg sehr schwierig sei. Der vorhandene Platzbedarf für diese Fahrzeuge entspricht nicht dem, der bei einer Neuplanung grundsätzlich in Frage kommen würde, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Für die neue Erschließung der Wiesenflächen hat die Stadt in den vergangenen Tagen eine neue Zufahrt vom Berkelwanderweg zur Kreisstraße angelegt, so dass der Wanderweg von der Bernhardstraße kommend gradlinig auf den Radweg an der Kreisstraße weitergeführt wird. Der vorhandene Wanderweg in dem Bereich wurde hierfür aufgegeben. Die neue Zufahrt in wassergebundener Bauweise könne nun von den Pächtern der Flächen mit entsprechenden Fahrzeugen genutzt werden. Ansonsten sei eine Nutzung des Weges nur für Fußgänger und Radfahrer zulässig, so die Stadtverwaltung.

Vor Durchführung der Bauarbeiten erfolgte eine Abstimmung mit der „Unteren Natur- und Bodenschutzbehörde“ und der Abeilung „Straßenverkehr“ des Kreises Coesfeld. Der neue Teilabschnitt wird im Laufe des Jahres 2022 mit einer Beleuchtung entsprechend ergänzt.

Die Stadt Billerbeck weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es sich bei den Wiesenflächen um landwirtschaftlich genutzte Flächen handelt, auf denen Hunde keinen Auslauf finden sollen. Das Mahdgut von den Flächen soll als Futter genutzt werden. Daher dürfe kein Hundekot auf die Flächen gelangen. Auch Gartenabfälle oder Laub, die auf diesen Flächen teilweise entsorgt würden, behindern die Entwicklung der Wiesen zu artenreichen Grünlandflächen. Solcher Abfall sei an den dafür vorgesehenen Stellen zu entsorgen.