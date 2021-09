Neuer Name, gleich starker Andrang

Vor Beginn der Pandemie hieß das Fest mit den offenen Geschäften und vielen Ständen in der Innenstadt von Billerbeck noch „Stadtfest“. Daraus wurde jetzt in abgespeckter Form das eintägige „Stattfest“. Bürgermeisterin Marion Dirks wies auf der Bühne am Dom auf diese namentliche Veränderung hin. Gleichzeitig konnte sie mit Freuden zusammen mit Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr sowie mit Dr. Ipek Wiesmann und Dr. Isabel Waltering (beide vom Kunst- und Kulturverein Billerbeck) das „Offene Heimatmuseum Billerbeck“ eröffnen.

„Es war einmal auf der Freilichtbühne Billerbeck. Da lernte ich Dr. Ipek Wiesmann kennen. Sie hat türkische Wurzeln. Meine Wurzeln sind Billerbeck, Gronau, Schlesien und die Niederlande“, so Dirks. Wiesmann gründete mit Waltering den Kunst- und Kulturverein Billerbeck, der das ungewöhnliche Museumsprojekt begann und bis zur Vollendung am heutigen Stattfest-Tag durchzog. Die finanzielle Unterstützung kam vom NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, von der Sparkassenstiftung und von der Wolfgang Suwelack Stiftung. Die „Lebensgeschichten“, so Waltering, die sie von über 100 Billerbeckern erfahren haben, können über einen QR-Code an den geplanten 28 Aufstellern abgehört oder nachgelesen werden. „Im Ludgerusbrunnen sei ein Billerbecker fast ertrunken. Im Tretbecken hat jemand anders schwimmen gelernt. Vom Jüdischen Friedhof als Ort der Stille war ganz oft die Rede. Ich habe durch die vielen Geschichten erfahren, dass einmal eine Tankstelle an der Johanni-Kirche geplant war. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Museumsgründern“, so Waltering, womit sie die Geschichtenerzähler meinte. „Es sind viele interessante Kapitel der Geschichte in Billerbeck mit diesem Projekt aufgeschlagen worden. Machen sie weiter so“, fand auch der Landrat lobende Worte. Die 13 bereits installierten Aufsteller zeigen in Corten-Stahl den Stadtgrundriss von Billerbeck, den Schriftzug des Museums sowie die Tafel mit dem entsprechenden QR-Code. Simeon Zimmermann hatte als Kommunikationsdesigner (Formdeck Agentur GbR Dortmund) das Projekt begleitet: „Das kann man ganz toll auf andere Städte übertragen. Das wäre auch was für Castrop-Rauxel, wo ich wohne.“

Aber auch darüber hinaus bot das Stattfest genug Raum für Erlebnisse. Die Geschäfte hatten endlich wieder an einem Sonntag geöffnet. Sabine Zurholt (Schmuck und Augenoptik Jansen) fühlte sich als Vorstandsmitglied von „Billerbeck erleben e.V.“ bestätigt, denn der Besucherandrang war sehr groß. „Wir sind froh, dass wir überhaupt etwas machen können. Normalerweise haben wir fünf Events mit verkaufsoffenen Sonntagen in Billerbeck. Das ist heute der erste verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr“, freute sich Zurholt. Silvia Schuster aus Buldern war mit ihrer Familie gekommen. „Das ist wunderschön hier, gemütlich, nett und sehr einladend“, so Schuster. Unternehmervertreter Fabian Voigt (Firma Sunstop Bölling aus Heek) konnte sich über Interesse auch nicht beklagen: „Nach der Fliegenschutztür haben sich bisher die meisten erkundigt.“

Auch der Kinderflohmarkt lockte zahlreiche Aussteller und Besucher aus anderen Orten an. Sabrina Lorenzen-Kind aus Nottuln konnte schon einiges an Winterkleidung für Kinder weiterreichen. Jutta Kohl aus Olfen freute sich ebenfalls über Erwerbungen für ihre sechs Enkelkinder: „Für meine kleine Enkeltochter habe ich dieses Kleidchen gefunden“, hielt sie es gut gelaunt in die Kamera.