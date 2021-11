Neues Domizil für den Bürgerbus-Verein

DRK-Räumlichkeiten am Johannis-Kirchplatz werden mitgenutzt

BILLERBECK

In einem Gespräch zwischen Vertretern der Stadt, dem DRK und dem Bürgerbus-Verein wurden jetzt die Voraussetzungen für die künftige Mitnutzung des DRK-Heimes durch den Bürgerbus-Verein festgelegt. Demnach wird der Bürgerbus sein neues Domizil, voraussichtlich ab Anfang Januar nächsten Jahres, am Johannis-Kirchplatz haben. Das teilte der Bürgerbus-Verein in einer Pressemitteilung mit.