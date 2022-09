Neues Leitungsteam im Aufbau

Am Ende gibt es stehende Ovationen von den Kameraden. Alle klatschen. „Das geht runter wie Öl“, sagt Wolfgang Langner sichtlich bewegt, für den es die letzte Generalversammlung als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Billerbeck ist. Er und Matthias Heuermann, der an der Versammlung nicht teilnehmen konnte, ziehen sich aus der Leitung der Wehr zurück. Am 28. Januar steht die Verabschiedung an.

Feuerwehr-Versammlung: Wolfgang Langner und Matthias Heuermann werden in 2023 verabschiedet

26 Jahre hat sich Langner in der Wehrleitung engagiert. Zuerst sechs Jahre lang als Stellvertreter, dann 20 Jahre lang als Leiter. Langner und Heuermann wollen Platz für ein neues, junges und motiviertes Team machen, das sich im Aufbau befindet und über das der Rat der Stadt Billerbeck entscheidet. Die Weichen für eine neue Leitung sind jedenfalls gestellt. Wer neben Florian Heuermann, der erst im vergangenen Februar zum stellvertretenden Leiter ernannt wurde, die Leitung übernehmen wird, wurde auf Nachfrage unserer Zeitung nicht gesagt. Nur so viel: Es soll ein mehrköpfiges Team sein.

„Mit Florian Heuermann wird im wahrsten Sinne des Wortes die nächste Generation Verantwortung übernehmen“, so Bürgermeisterin Marion Dirks, die berichtete, dass ihr die Pläne für die künftige Leitung vorgestellt wurden und „sehr gut durchdacht“ seien. Als „personelle Zeitenwende“ bezeichnete sie dies. Zwar sei der Abschied noch etwas hin, aber sie dankte Langner und Heuermann schon bei der Versammlung für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Arbeit.

132 Einsätze zählte die Feuerwehr in den vergangenen zwölf Monaten. „Die Zahl geht nach oben“, so Langner mit Blick auf die vergangenen Jahre. 24-mal rückten die Kameraden aufgrund von Wasser- und Sturmschäden aus, 23-mal zu Verkehrsunfällen. Aber auch Brände mussten gelöscht und Menschen in Notlagen geholfen werden.

Erstmalig fand die Generalversammlung im neuen Feuerwehrgerätehaus statt. Anfang des Jahres hatten die Kameraden ihr neues Domizil am Friethöfer Kamp bezogen. „Viele Feuerwehren fangen jetzt an zu planen und erschrecken sich, wo die Baukosten hinführen“, sagt Langner. Die Billerbecker Wehr habe Glück gehabt und für den Neubau auch „super gut mit Stadt und Rat zusammengearbeitet“.

Trotz Corona liege ein fast normales Jahr hinter den Kameraden, resümiert der Feuerwehr-Chef. Der Dienstbetrieb konnte wieder fast im Regelbetrieb aufgenommen werden. „Wir müssen nun schauen, was der Herbst bringt. Corona ist noch da und wir haben immer mal wieder Ausfälle“, berichtet Langner.

Neben Corona gebe es mit der Gas- und Strom-Krise weitere große Herausforderungen, vor denen man stehe, so Marion Dirks, die in ihrer Rede auch betont, dass ohne Freiwillige vieles nicht funktioniere. Die Wehr sei ein unverzichtbarer Bestandteil des Gemeinwesens. Mehr finanzielle Unterstützung – vor allem auch für die Ausstattung – fordert die Bürgermeisterin vom Land NRW, um die Gefahrenabwehr weiterhin gut bewältigen zu können. Die Feuerwehr sei immer da, wenn man sie brauche. Das verdiene Anerkennung und Respekt, so Günter Reuver, stellvertretender Kreisbrandmeister, der der Billerbecker Wehr einen Besuch abstattete.

Bei der Versammlung standen auch Ehrungen, Beförderungen, die Wahl eines neuen Beisitzers – den Posten übernimmt Philipp Weitkamp – und eine besondere Auszeichnung auf dem Programm. Einige Kameraden wurden für ihren Einsatz bei der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr mit der Fluthelfer-Medaille des Landes NRW ausgezeichnet.