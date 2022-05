Neues Wohn- und Geschäftshaus geplant

Billerbeck

Ein großes Loch klafft zwischen den beiden Häusern auf der Langen Straße. Der Bagger leistet ganze Arbeit. Immer wieder bleiben Passanten stehen und verfolgen den Abriss des alten Hauses Rickert. Ein Neubau mit einem Ladenlokal und fünf Wohnungen, aufgeteilt auf Erdgeschoss, erstes und zweites Obergeschoss und Dachgeschoss, wird an dieser Stelle neu errichtet. „Der Baubeginn ist in der zweiten Jahreshälfte vorgesehen“, sagt Bauherr Thomas Brockmann vom gleichnamigen Ingenieurbüro und informiert, dass alle Genehmigungen vorliegen. Ein extra Brandschutzgutachten musste aufgestellt werden, weil das der Neubau in einem sensiblen Bereich entsteht, wo Häuser dicht an dicht stehen.

Von Stephanie Sieme