Neugierde trieb ihn zum Bierbrauen an

Eigentlich war Kai Leistikow ein ganz normaler Gelegenheits-Pilstrinker bis – ja, bis er 2018 von dem üblichen, immer gleich schmeckenden Industriebier „den Papp auf hatte“, wie er sagt. Zusammen mit Freund Uwe hatte er einige Flaschen Bier einer kleineren Brauerei gekauft und stellte fest: „Bier schmeckt nicht immer gleich.“ Da war die Neugier bei Leistikow geweckt: Er wollte mal selbst Bier brauen. Heraus kam nun, vier Jahre später, mit dem „HopfenKAIser“ ein eigenes Brau-Label und ein Bier „För de Lü“ („Für die Leute“). Am Donnerstag und Freitag lieferte der „Jung-Brauer“ persönlich die Kästen in Billerbeck bei der „Domschenke“, bei „Mertens meets Homoet“ und im „Pot Still“ ab.

Billerbecker Kai Leistikow (Mitte) ist unter die Bier-Brauer gegangen: Aus Neugierde hat er in seinem Keller begonnen, das goldgelbe Getränk zu brauen. Nach seinem ausgefeilten Rezept stellt von seinem Bier mit dem Namen „För de Lü“ mittlerweile eine Brauerei größere Mengen her. Am Freitag hat Leistikow im „Pot Still“, hier mit Mirko Badzong (links) und Stephan Schumacher, sein neues Label vorgestellt.

Aber von Anfang an. Nachdem der 45-jährige Familienvater festgestellt hatte, dass es außer Pils auch noch viele andere leckere Biersorten gibt und diese ihren ganz eigenen Geschmack mitbringen, besorgte er sich einschlägige Literatur. Und: Er besuchte in Münster einen Braukurs.

Nun ergab es sich, dass der Onkel seiner Schwägerin auch Bier braute und das passende Equipment dazu hatte. Zufällig wollte eben jener Onkel seine Brauanlage vergrößern und hatte die kleine abzugeben. Ebenfalls zufällig hatte Kai Leistikow in seinem Haus einen Kellerraum, der wie geschaffen war zum Brauen. Also „lieh“ er sich im Februar 2018 zunächst von dem Onkel die kleine Brauanlage. „Damit braue ich bis heute“, lacht er schelmisch.

Im heimischen Keller aufgebaut, bekam die Billerbecker Neu-Brauer auch gleich einen Auftrag von seiner Frau: Im April habe sie Geburtstag, dann könne man doch den Gästen mal selbst gebrautes Bier anbieten. Gesagt, getan. Und so setzte der „Jungbrauer“ Leistikow zusammen mit seinem besten Freund Uwe den ersten Sud an. Denn gut Bier will Weile haben und erfordert schon etwas Geduld. „So etwa eine Woche dauert die Hauptgärung, dann wird es in Flaschen gefüllt und muss nachgären“, erklärt er.

Überflüssig zu sagen, dass das selbst gebraute, obergärige Bier bei seinen Gästen geschmacklich einen Volltreffer landete. Und von da an braute er fröhlich vor sich hin. Er lernte, dass es zwar Rezepte gibt, nach denen gebraut wird, dass aber dennoch jeder Braugang anders ausfällt im Geschmack. „Allein schon das Wasser ist nicht überall gleich“, geht Leistikow ins Detail. Für sein helles Bier nimmt er lieber das Wasser seines Nachbarn aus dem Wasserhahn, sein dunkles schmeckt besser mit dem Wasser aus dem eigenen Brunnen.

Und wie kam er nun auf die Idee, sein Bier auch „För de Lü“ zu brauen? „Wie das so ist. Wir saßen hier im Biergarten und fanden es schade, dass es kein Bier aus Billerbeck gibt“, schmunzelt er. Und so wurde die Idee geboren. Leistikow „komponierte“ ein Bier, gab ihm einen Namen und fand eine Brauerei, in der er größere Mengen davon brauen konnte. Und in Billerbeck fand er auf Anhieb die drei Abnehmer, bei denen es nun ab sofort das „För de Lü“ vom „HopfenKAIser“ gibt.

Am Freitag fanden sich viele Gäste in gemütlicher Runde im „Pot Still“ ein, um das Bier nach Billerbecker Rezept zu probieren und alle waren begeistert: „Das schmeckt richtig klasse“, freut sich eine Billerbeckerin und genießt einen Schluck das goldgelben Getränks. Leistikow strahlt und ist sichtlich stolz. Seinen Beruf als kaufmännischer Angestellter einer Versicherung wird er jetzt nicht gleich aufgeben, „Bier brauen bleibt mein Hobby“, da ist er sich sicher. Aber angesichts des großen Premieren-Erfolges hat er natürlich Pläne: „Der nächste Braugang ist für Mai terminiert“, verrät er. „Dann gibt’s ein Sommerbier.“