Nicht alle Bezirke mit Königen besetzt

32 Bezirke sind bis jetzt vergeben. „Momentan sieht es so aus, dass wir nicht alle besetzen können“, sagt Bernd Jacobs. Die Teilnehmerzahl für die Sternsingeraktion sei nicht so wie in den Jahren zuvor – aufgrund von Corona, wie das Mitglied des Orgateams erklärt.

Nachdem die Sternsingeraktion Anfang des Jahres als Präsenzveranstaltung pandemiebedingt ausfallen musste, ziehen die Könige am 8. Januar (Samstag) nun wieder von Haus zu Haus. Aufgestellt wurde dafür ein Sicherheits- und Hygienekonzept. So gilt für alle Beteiligten die 3G-Regelung. Die Sternsinger werden mit einer Schutzmaske unterwegs sein und ausreichend Abstand zu den Haustüren wahren. Die Gruppe soll aus maximal vier, fünf Personen bestehen. Gesungen und der Segen gesprochen werden mit der Schutzmaske und ausschließlich im Freien. Das Entgegennehmen der Spenden erfolgt kontaktlos. Dafür wird die Spendendose vor der Haustür abgestellt.

Die angemeldeten Sternsinger-Gruppen dürfen die Bezirke wählen, in denen sie unterwegs sind, Gottes Segen bringen und um Spenden bitten, wie Jacobs berichtet. Die Haushalte in den Bezirken, die nicht besetzt sind, werden einen Sternsingerbrief erhalten. „So wie beim letzten Mal“, so das Orgamitglied. Sie bekommen ein Anschreiben mit Segensaufkleber, Spendentüte und Informationszettel mit den Bankverbindungen. Die Spenden können in den Spendentütchen einfach in dafür vorgesehene Spendenboxen wie zum Beispiel im Dom vor der Krippe abgegeben sowie im Briefkasten des Pfarrbüros (Kirchstraße 4) eingeworfen werden. Am Samstag (8. 1.) können die Spenden ab 9 Uhr bis etwa zum späten Nachmittag persönlich beim Orgateam im Pfarrheim abgegeben werden. Wer möchte, kann eine Spende aber auch direkt auf folgende Konten überweisen: Katholische Kirchengemeinde Billerbeck, DE42 4015 4530 0034 0006 12 (Sparkassen Westmünsterland) oder DE88 4006 9408 0001 293302 (Volksbank Baumberge). Angegeben werden muss der Verwendungszweck „Sternsingeraktion“.

Die Spenden kommen zwei Hilfsprojekten in Brasilien zugute – einem Integrationsprojekt mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen im Bistum Oeiras und dem Haus Martha im Bistum Palmas, eine Einrichtung, in der schwangere Mädchen im Alter von zwölf bis 17 Jahren betreut werden.

Die Aussendung der Sternsinger findet am Samstag (8. 1.) um 9 Uhr vor dem Dom statt. Die Gruppen werden einzeln aufgerufen und können dann ihre Utensilien beim Orgateam im Dom abholen. Die Gewänderausgabe ist am morgigen Donnerstag ab 17 Uhr im Pfarrheim. Das Orgateam wird dort die Besucherströme regulieren. Der Dankgottesdienst ist am Sonntag (9. 1.) um 11.30 Uhr im Dom.

7 Wer sich gerne als Sternsinger engagieren möchte, der kann sich noch beim Orgateam melden (Ansprechpartnerin: Annette Wiesman, Tel. 0160/3450552, E-Mail: sternsinger-billerbeck@t-online.de).