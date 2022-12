Nicht jeder freut sich übers Grundstück

Billerbeck

Wenn interessierte Bauwillige sonst einen Anruf aus dem Rathaus bekamen, dass sie das gewünschte Grundstück in einem Neubaugebiet bekommen können, war die Euphorie am Ende der Leitung meist groß. „Das ist gerade spürbar anders“, sagt Jutta Kentrup vom Fachbereich Planen und Bauen. 600 Bewerber stehen auf der Liste für einen Bauplatz im Buschenkamp Süd, gut 20 haben seit September bereits ein positives Signal aus dem Rathaus bekommen, nur drei haben tatsächlich zugesagt. „Viele schlucken auch erstmal, dass es nun so weit ist und die Entscheidung tatsächlich ansteht“, so Kentrup. „Das können wir gut verstehen und geben deshalb den Interessierten auch anders als sonst mehr als einen Tag Bedenkzeit.“

Von Ulrike Deusch