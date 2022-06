Für 50 Schüler der 10. Klassen endete die Schulzeit an der Geschwister-Eichenwald-Gemeinschaftsschule. Endlich wieder eine „normale“ Abschlussfeier mit allen in der Stadtaula – fast normal, denn der Schulleiter Thomas Wischnewski musste coronabedingt kurzfristig absagen, wie die Schule informiert.

Begonnen hatte die Abschlussfeier mit einem Gottesdienst im Dom unter dem Motto „Jeder Abschied ist ein Neubeginn“. Anschließend trafen sich alle in der Geschwister-Eichenwald-Aula, wo Joanna Löhnert und Jana Lütteke souverän durch ein prall gefülltes Programm führten, das von Sylke Lorenz, die bis zum letzten Sommer an der Schule unterrichtete, und Niklas Brinkmann aus der Klasse 10a mit einigen Stücken am Klavier musikalisch untermalt wurde.

Die Reihe der Reden eröffnete Bürgermeisterin Marion Dirks, die den Entlassschülern im Namen der Stadt gratulierte und Lana Frank (bester Schulabschluss Mittlere Reife) und Marleen Gillmann (bester Hauptschulabschluss) auszeichnete. Sie betonte laut Mitteilung der Schule, dass dieser Abschlussjahrgang im Grunde noch mehr als die vorherigen Jahrgänge erreicht habe, da coronabedingt neben dem normalen Wissenserwerb, auch viele digitale und persönliche Fähigkeiten wie Durchhaltevermögen und Eigenverantwortung gefragt waren. Anschließend folgten die Elternvertreterinnen Frau Himker und Frau Lohmann. Sie führten kurzweilig durch sechs Jahre Schulzeit. Dem schloss sich die Rede der Schülervertreterinnen Chanell Janning, Joanna Löhnert, Jana Lütteke und Johanna Kratz an. Sie wünschten ihren Klassenkameraden, dass sie im Leben die Ziele erreichen, die sie sich vornehmen, Spuren hinterlassen und das Selbstbewusstsein nicht verlieren. Ihr Appell zum Schluss: „Nicht nur reden, sondern machen“.

Die Klassenlehrer der 10. Klassen zeigten danach ihr Talent für Komik in einer Videokonferenz und machten deutlich, wie „lehrreich“ und „effektiv“ Online-Unterricht sein kann, heißt es seitens der Gemeinschaftsschule. Im Anschluss daran wurde die Rede des erkrankten Schulleiters von Kerstin Nordhoff, Klassenlehrerin der 10b, vorgetragen. Wischnewski bedankte sich bei den Schülern dafür, sich ohne Murren und Diskussionen auf die ungewohnten Coronaregeln, die den Schulbetrieb in den vergangenen zwei Jahren bestimmten, eingelassen zu haben. Für ihr weiteres Leben gab er ihnen die Bitte mit auf den Weg, einander zuzuhören, Meinungen anderer zu respektieren und sie nicht verächtlich zu machen, auch wenn man sie nicht teile. „Wir müssen es aushalten, wenn Standpunkte aufeinanderprallen“, hieß es laut Schule in seiner Rede. Daran erkenne man Demokratie. Als besonders sozial engagiert in ihren Klassen wurden Mary Jülicher (10a), Dominik Scholten (10b) und Joana Löhnert (10c) geehrt.

Den Höhepunkt der Feier bildete die Übergabe der Abschlusszeugnisse, die von den Klassenlehrern überreicht wurden. Es wurde zweimal der Förderschulabschluss Lernen erreicht, 13-mal der Hauptschulabschluss, 16-mal der Mittlere Schulabschluss und sogar 19-mal der Mittlere Schulabschluss mit der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. Zusammen mit dem Zeugnis erhielten die Schüler eine Ausgabe des Buches „Zersplitterte Sterne“. Es erinnert an die Geschichte jüdischer Mitbürger in Billerbeck und wurde von der Suwelack-Stiftung gespendet, die sich mit der Erinnerungsarbeit der Schule seit Langem verbunden fühlt.