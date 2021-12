Nikolaus mit Feuerwehr auf Tour

Billerbeck

(sdi/pd). Die Absage hat die Kolpingsfamilie schweren Herzens getroffen. Zum zweiten Mal in Folge findet der traditionelle Nikolausumzug pandemiebedingt nicht statt. „Es wurde lange im Vorstand überlegt, es wurden sich viele Gedanken gemacht. Aber wir wollen kein Risiko eingehen“, sagt Fabian Focke, der bei der Billerbecker Kolpingsfamilie für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Es ist wirklich sehr schade, dass der Nikolausumzug in diesem Jahr wieder ausfallen muss“, sagt Jürgen Erfmann vom Vorstand des Kolpings in einer Pressemitteilung. Aber die aktuelle Corona-Situation lasse einen Nikolausumzug, so wie er traditionell stattfinden sollte, nicht zu.