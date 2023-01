Nonstop fürs Gemeinwohl im Einsatz

Der Feuerwehr bleiben sie aber trotzdem weiterhin treu – als aktive Kameraden. „Nur in der zweiten Reihe“, so Langner. „Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Generalversammlung, bei der ich hinten sitzen und einfach nur zuhören kann.“ Dabei ist den beiden Feuerwehrleuten die allererste gemeinsame Versammlung noch gut in Erinnerung. „Wir hatten die Urkunden für die Beförderungen vergessen“, erzählt Heuermann schmunzelnd. Zwischen Essen und offiziellen Programmpunkten musste er schnell ins Rathaus, dort wurden fix die Urkunden geschrieben und dann nichts wie zurück.

Ja, die beiden haben viel erlebt. Dramatische wie freudige Ereignisse. Auch kuriose Einsätze. Wie die Rettung eines Dackels, der in einem verrohrten Graben feststecke – nur, weil er hinter einem Kaninchen her gelaufen ist. Oder der Papagei, der vom Baum geholt werden musste. Unvergessen ist der Einsatz bei einem Kameraden, der eine Pizza anbrennen ließ. Aber auch die berühmte Katze auf dem Baum „gibt es wirklich“, so Heuermann. Zu ihren persönlichen Highlights in all den Jahren gehören unter anderem das 100-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Billerbeck, das 2014 gefeiert wurde, sowie der Bau der neuen Feuerwehr, das größte Projekt, an dem die beiden beteiligt waren.

2007 – das war eines der schwierigsten Jahre. Beim Großbrand in der ehemaligen Lackiererei Becker an der Daruper Straße waren mehrere Tage lang über 200 Einsatzkräfte – darunter auch Kameraden aus Coesfeld, Dülmen, Havixbeck, Münster, Nottuln, Osterwick und Senden – nonstop im Einsatz. „Zu der Zeit gab es kurioserweise viele Brände“, berichtet Langner. Im gleichen Jahr kamen vier junge Männer bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. „Verkehrsunfälle mit Toten – die kann man nicht vergessen, so Langner. „Die werden immer in Erinnerung bleiben“, sagt Heuermann. Nach solchen Einsätzen könne man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Dann setzen sich die Kameraden zusammen, reden, tauschen sich aus. „Wir lassen keinen damit alleine“, betont Langner. Zwei Billerbecker Feuerwehrleute sind speziell für die Betreuung in solchen Fällen ausgebildet.

Vor etwa einem Jahr hatten sie angekündigt, sich aus der Leitung zurückziehen zu wollen. Dabei sind die ersten Vorbereitungen für eine Nachfolge schon vor zwei, drei Jahren mit der Ernennung von Florian Heuermann zum stellvertretenden Leiter getroffen worden. „Wichtig war dabei für uns, dass dann ein neues Team da ist. Das hatte für uns Priori

tät. Sonst hätten wir noch länger gemacht“, berichtet Langner. Denn eigentlich wäre ihre Amtszeit bis 2024 gegangen. Es sei nicht selbstverständlich, solch einen Posten zu übernehmen. Es ist ein zeitintensives Ehrenamt.

Die Aufgaben der Wehrleitung sind vielfältig. Hinter den Kulissen gibt es jede Menge zu tun. Ein Großteil der Arbeit nimmt Organisatorisches und Bürotätigkeiten ein. Unzählige Termine mit anderen Wehren, Kameraden, Stadt, Politik und Gewerbetreibenden gibt es. „Die Zusammenarbeit war immer gut“, betont Langner. Die Arbeit ist in all den Jahren nicht weniger geworden. Ganz im Gegenteil. Langner und Heuermann betonten, dass sie beide alleine keine Feuerwehr sind. Ohne die Kameraden und ein Miteinander funktioniere nichts. Es sei „Ein Team – Für Alle“.

Die Nachfolge ist nun geregelt. Florian Heuermann und Uwe Mertens stehen in den Startlöchern – mit ihnen ein Team, das Leitungsaufgaben übernimmt. „Es geht weiter – nur anders“, so Langner. Die Feuerwehr steht zudem vor vielen Herausforderungen: die Folgen des Klimawandels und daraus resultierende Wetterextreme, mögliche Pandemien oder eine Gasmangellage, der Umgang bei Unfällen oder Bränden mit E-Fahrzeugen. Aber auch der Einsatz von elektrobetriebenen Einsatzwagen wird irgendwann Thema werden. Ebenso nimmt die Digitalisierung immer mehr Raum ein und immer mehr Technik hält Einzug. Das, was die neue Leitung und die Feuerwehrleute künftig bewältigen müssen, davor haben die beiden großen Respekt. Eines ist dabei sicher: „Wir haben eine zukunftsfähige Feuerwehr“, sagt Heuermann. Sie freuen sich nun auch auf mehr Freizeit. „Es gibt Dinge, die in den vergangenen Jahren vernachlässigt wurden. Die Frauen und Kinder mussten viel auf uns verzichten“, sagen sie beide. Ja, Familie muss dahinter stehen, sonst könne man so ein Amt nicht übernehmen.