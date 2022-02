Nun gibt es doch einen Mini-Umzug

Sex and Drugs and Rock ‘n’ Roll: Dieses Bild zeigt einen Umzug in den 70er Jahren in der Ludgeristraße, als die Hippies in den Schlagzeilen waren. Bis Altweiber veröffentlichen wir in loser Folge Bilder aus dem Stadtarchiv, die die Tradition des Karnevalsumzugs in Billerbeck widerspiegeln. Wer Infos dazu hat, melde sich bei Stadtarchivar Dieter Nagorsnik, Tel. 7316.