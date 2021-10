OGS bekommt ein rotes Dach

Billerbeck

An den künftigen Anblick werden sich viele Billerbecker wohl erst mal gewöhnen müssen: Die ehemalige Realschule und heutige OGS am Johannis-Schulhof – das bislang weiße Gebäude mit dem bräunlichen Dach – bekommt ziegelrote Pfannen und eine gräulich-weiße Fassade. „Das sehen die Vorgaben für die Innenstadt so vor“, sagt Jürgen Erfmann (Stadt) beim Ortstermin. Schließlich soll sich das Gebäude den historischen Bauwerken in der Nachbarschaft anpassen.

Von Ulrike Deusch