Osterfeuer bis 8. April anmelden

Dabei sollte zum einen beachtet werden, dass nur Ast- und Strauchwerk verbrannt werden darf. Neben dem gesetzlichen Verbot führt die Verbrennung von beschichteten oder lackierten Hölzern, Reifen und Kunstabfall zur Entwicklung giftiger Gase, die zu einer Gefahr für die Besucher werden können, wie es seitens der Stadtverwaltung heißt. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Feuer die Nachbarschaft und die Allgemeinheit nicht gefährden oder erheblich belästigen. Daher sind folgende Mindestabstände einzuhalten: 100 Meter von Wohngebäuden und 50 Meter von öffentlichen Verkehrsflächen, wobei die Windrichtung stets zu berücksichtigen ist. Das Feuer muss von zwei Erwachsenen beaufsichtigt und vor dem Anzünden noch einmal umgeschichtet werden. Hierdurch kann die Gefährdung von heimischen Kleintieren vermieden werden. Als Anzündmaterial bietet sich Stroh an. Umweltgefährdende Brandbeschleuniger sind nicht zulässig.

Alle Osterfeuer sind schriftlich bis zum 8. April bei Paul Klein-Reesink vom Fachbereich Zentrale Dienste und Ordnung anzumelden. Die entsprechenden Vordrucke für die Anmeldung und ein dazugehöriges Merkblatt können auf der Internetseite www.billerbeck.de (Stichwort: Brauchtumsfeuer/Osterfeuer) heruntergeladen oder im Foyer des Rathauses abgeholt werden. Durch die Anmeldung lassen sich ärgerliche und kostspielige Fehlalarme bei der Feuerwehr vermeiden, so die Stadtverwaltung. Die Osterfeuer dürfen von Karsamstag bis Ostermontag abgebrannt werden. Dass es für einige nicht nur um das Beisammensein und die Brauchtumspflege geht, sondern auch um eine willkommene Gelegenheit zur Verbrennung von Baumschnitt, zeige nach Aussage der Stadt Billerbeck die deutlich zurückgegangene Zahl an Osterfeuern, seitdem die Möglichkeit besteht, Schlagabraum, der aus Pflegemaßnahmen von Hecken, Wallhecken und Windschutzstreifen, Kopf- und Obstbäumen sowie von Ufergehölzen entstanden ist, nach vorheriger telefonischer Anmeldung, in der Zeit vom 15. November bis zum 30. April eines jeden Jahres, zu verbrennen. Dabei sind die entsprechenden Abstandsflächen nach der zurzeit gültigen Ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt einzuhalten. Die Schlagabraumfeuer sind drei Werktage vor dem Verbrennungstermin bei der Stadt unter Tel. 02543/7340 oder per E-Mail an ordnungsamt@billerbeck.de anzumelden.

Alternativ ist jeder, der im Interesse des Umweltschutzes auf ein eigenes kleines Osterfeuer, aber nicht auf dem Brauchtum verzichten möchte, zum zentralen Osterfeuer am Ostersonntag (17. April) ab 19 Uhr auf der landwirtschaftlichen Fläche am Sportzentrum „Helker Berg“ eingeladen. Ausrichter ist die Kolpingfamilie.