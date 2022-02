Pause endet nach mehr als einem Jahr

Am 20. Februar (Sonntag) geht das Kommunale Kino wieder in der Geschwister-Eichenwald-Aula an den Start – mit dem Familienfilm „Die Schule der magischen Tiere“, der dann über die Leinwand flimmert. Es ist die erste Filmvorführung seit Oktober 2020. Schon im vorletzten Jahr konnten die Vorstellungen coronabedingt nicht regelmäßig stattfinden. „Ab November kam dann wieder die coronabedingte Pause“, so Maas. „Im Sommer 2021 durften dann die Kinos wieder öffnen und es gab die ersten ‘neuen’ Filme seit langer Zeit.“ Für das Kommunale Kino würden sie aber immer erst acht bis zehn Wochen nach Kinostart zur Verfügung gestellt. „Wir hätten daher frühestens im Herbst wieder starten können“, sagt Maas.

Bei einer Wartung der Kinoanlage, die Mitte Juni vergangenen Jahres vorgenommen wurde, sei dann festgestellt worden, dass eine Centerbox, die für das Kino zwingend benötigt werde, defekt gewesen sei. Die Box sei umgehend zur Reparatur eingeschickt worden, so Maas, konnte aufgrund fehlender Ersatzteile aber erst Ende Januar wieder eingebaut werden.

Maas: „Von daher war ein früherer Beginn des Kinos gar nicht möglich.“ Nun ist alles wieder startklar. Das erste Abendkino ist übrigens für März geplant.