Persönliche Fitnesstests bestanden

„Das Sportabzeichen ist ein persönlicher Fitnesstest und Sie haben den mit Bravour bestanden“, begrüßte Jürgen Janowski am Mittwochabend die zahlreichen großen und kleinen Billerbecker Hobbysportlerinnen und -sportler in der Alten Landwirtschaftsschule. Der Sportabzeichen- und Stützpunktleiter des Sportvereins DJK-VfL Billerbeck konnte mit Unterstützung von „Mister Sportabzeichen“ Klaus Becker, Sportabzeichenbeauftragter des Kreissportbundes (KSB), Bürgermeisterin Marion Dirks und DJK-VfL-Geschäftsführerin Katharina Ahlers insgesamt 133 Sportabzeichen aus dem Jahr 2022 vergeben.

Die Anzahl von 133 Abzeichen sei zwar noch nicht wieder die Zahl, die der Stützpunkt Billerbeck vor der Pandemie hatte, aber ein Aufwärtstrend sei doch wieder zu verzeichnen, wusste Janowski. Diesen gelte es, weiter auszubauen. So solle die Möglichkeit zum Sportabzeichentraining auch in diesem Jahr durchgehend ab dem 8. Mai bis zum Ende der Sommerferien jeweils montags von 18 bis 19 Uhr auf dem Sportplatz möglich sein. Dank der LBT-Abteilung des Sportvereins wird die Teilnahme am Sportabzeichen weiterhin kostenlos sein. Janowski dankte auch dem engagierten Prüfer-Team Margret und Bernd Freitag, Engelbert Twent, Norbert Elsing und Bärbel Jarling.

KSB-Beauftragter Klaus Becker hatte die besonders schöne Aufgabe, Ehrengaben des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSG) an drei Domstädter zu überreichen: So bekamen rückwirkend aus dem Jahr 2021 Norbert Große-Daldrup für das 25. Sportabzeichen sowie Bärbel Jarling und Jürgen Janowski für das 35. Sportzeichen die Ehrengabe des DOSB. Indes: Es gab noch zwei weitere sportliche Ehrungen, die großen Applaus für eine besondere Leistung erhielten: So legte Ferdinand Rickmann als ältester Teilnehmer mit 87 Jahren sein 33. Sportabzeichen ab und Margret Freitag steht kurz vor einem besonderen Jubiläum: Sie absolvierte ihr 49. Sportabzeichen. „Klar mache ich die 50 voll. Ich bin ja immer froh, wenn ich auf dem Sportplatz sein kann“, bekräftigte sie. Es seien ja nur vier Disziplinen in ihrer Altersgruppe, verriet die sportliche Billerbeckerin. „Etwas Seilchen springen und Medizinball werfen und zwei verschiedene Strecken schwimmen.“ Das sei doch nun wirklich zu schaffen, schmunzelte sie. Ähnlich sah es auch Bürgermeisterin Marion Dirks in ihrer Begrüßungsrede: „Das Sportabzeichen macht ja jeder auch für sich selbst.“

Geschafft haben es insgesamt 133 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 17 Familien haben sich gemeinsam sportlich betätigt. Das sei ein Plus von sechs Familien zum Vorjahr, freute sich Janowski. Das Familiensportabzeichen haben bekommen: Familie Benning, Bertmaring, Familie Dettmann, Familie Ebrecht, Familie Ginzel/Kuhlmann, Familie Große Ahlert, Familie Große Gehling, Familie Große Gehling/Möllering, Familie Harder, Familie Horsel, Familie Kirsten, Familie Konert, Familie Nordalm, Familie Twent, Familie Wensing, Familie Wensing/Ahlers und Familie Wulf.