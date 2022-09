Pflanzkübel zieren Innenstadt

Billerbeck

Aufmerksamen Besuchern der Innenstadt werden sie schon aufgefallen sein: Seit einer Woche schmücken neue Pflanzkübel die Straßen. Angestoßen durch den Wunsch aus dem politischen Raum, mehr Grün in die Billerbecker Innenstadt zu bringen und gleichzeitig einen Beitrag zum Insektenschutz zu leisten, hat die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Citymanagement große mobile Blumenkübel aufstellen lassen. An ausgewählten Standorten soll die neue Bepflanzung die Aufenthaltsqualität weiter verbessern und bunte Akzente in der Innenstadt setzen, wie es in einer Pressemitteilung des Citymanagements heißt.