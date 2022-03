Photovoltaik-Anlage auf Schuldach

Die Stadtverwaltung hat im Vorfeld überlegt, welche Maßnahmen in dem eng gesteckten Zeitraum denkbar wären, so Stefan Holthausen, Leiter des städtischen Fachbereiches Planen und Bauen. Denn bis Ende des Jahres müssen sie umgesetzt und abgeschlossen sein. Etwa 41 000 Euro sind für die PV-Anlage vorgesehen. Die Anlage soll eine Leistung von 27 kWp, eine Größe von 133 Quadratmetern haben und mit 72 Modulen ausgestattet sein, informierte Holthausen. Errichtet wird sie auf dem hinteren, moderneren Flachdachgebäude. Weitere 17 000 Euro werden für die IT innerhalb der Verwaltung (Homeoffice, Konferenztechnik) vorgesehen. Mit Blick auf die IT-Ausstattung sagte Hanna Hüwe (Grüne), dass dies Aufgaben der laufenden Verwaltung seien. „Schade, dass das Programm nicht weiter in den Ausschüssen diskutiert wird. Man hätte kreativer sein können“, so die Ratsfrau und nannte als Beispiel die Anschaffung eines Stadtteilautos, mit dem Car-Sharing ermöglicht werden könnte. Die Verwaltung mache es sich sehr einfach. Hüwe betonte, dass sie nicht gegen die PV-Anlage sei.

Car-Sharing solle über das Leader-Förderprogramm verwirklicht werden, wie Bürgermeisterin Marion Dirks erklärte. Vier Kommunen wären bei dem Projekt mit im Boot. Kämmerin Marion Lammers betonte im Hinblick steigener Energiepreise, dass mit der PV-Anlage auch die eigenen Stromkosten gesenkt werden könnten. Bernd Kösters (CDU) sprach sich für den Vorschlag der Verwaltung aus. So auch Niels Geuking (Familien-Partei). „Jede PV-Anlage ist eine Ohrfeige für Putin.“ Geuking forderte, dass das Engagement, weg von fossilien Energieträgern, künftig noch größer werden müsse. Für Carsten Rampe (SPD) sei das Geld für die IT-Ausstattung richtig. Schließlich würde mit sensiblen Daten gearbeitet.

Holthausen informierte in der Ratssitzung auch, dass über mögliche PV-Anlagen auf dem Johannisschulgebäude und der Geschwister-Eichenwald-Aula in einer der nächsten Sitzungen des Umweltausschusses beraten werden soll. Die Stadt würde gerne Anträge auf Zuschüsse aus dem Förderprogramm für rationelle Energieverwendung, regenerative Energien und Energiesparen stellen. Es sei mehrfach überzeichnet, aber vermutlich im April oder Mai soll es eine zweite Auflage geben. „Wir wollen uns vorbereiten“, so Holthausen.