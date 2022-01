Piks in der Alten Landwirtschaftsschule erhalten

Mobile Impfaktion am 1. Februar

Billerbeck

Eine mobile Impfaktion ohne vorherige Anmeldung gibt es am kommenden Dienstag (1. 2.) in Billerbeck. Das teilte die Stadt Billerbeck gestern mit. In der Alten Landwirtschaftsschule wird zwischen 14 und 19 Uhr ein Impfteam des Kreises Coesfeld vor Ort sein.