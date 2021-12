Pikse im „Drei-Minuten-Takt“

BillErbeck

Piep – eingecheckt. Dafür bedurfte es am Wochenende lediglich der Vorlage des Impfpasses, der QR-Code-Identifikation und des Personalausweises. Sekunden später saßen die Impfwilligen schon über ihrem Anamnesebogen, der anschließend von einem der vier Ärzte gecheckt wurde. Piks – kurze Zeit später durfte der Patient schon wieder geboostert oder zumindest geimpft den Heimweg antreten. Kaum erwähnenswerte Wartezeiten mussten die Besucher des Schulzentrums an diesem Wochenende in Kauf nehmen.

Von Ulla Wolanewitz