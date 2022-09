Polarlichter und Kulturlandschaft sehen

Billerbeck

Es sind mehrere grüne Leuchtbänder, die am nächtlichen Himmel über die tiefverschneite, hügelige Landschaft zu sehen sind: Polarlichter über Island können im Billerbecker Bahnhof betrachtet werden. Fotografisch festgehalten von Uwe Maaß. Der Diplom-Geograf aus Senden nimmt die Besucher seiner Ausstellung „Kultur, Natur, Landschaften“, die am Sonntag (25. 9.) um 11.30 Uhr eröffnet wird, nicht nur mit zum nordischen Inselstaat mit seinen Vulkanen, Geysiren, Thermalquellen und Lavafeldern, sondern auch mit ins Ruhrgebiet. In der Ausstellung geht es um die frei zugängliche Landschaft als Raum, in dem sich alle bewegen können. Aber wo Menschen leben, beeinflussen sie zwangsläufig die Landschaft. Diesen Kontrast zeigt Maaß in seiner Ausstellung, wie es in der Ankündigung heißt.