Polizei nimmt Werkzeugdiebe fest

Billerbeck

Durch einen aufmerksamen Zeugen hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag zwei Werkzeugdiebe in Billerbeck festnehmen können. Um kurz vor drei Uhr habe der Zeuge über eine installierte Kamera festgestellt, dass zwei Unbekannte zunächst seinen Garten und anschließend das unverschlossene Gartenhaus betraten, wie die Polizei mitteilt. In der Nähe habe die Polizei zwei abgelegte Kettensägen der Marke Stihl aufgefunden. Kurze Zeit später fiel laut Pressemitteilung ein weißer Transporter im Stadtgebiet auf. Im Fahrzeug seien zwei männliche Personen gewesen. Bei der Überprüfung hätten die Polizisten eine Ähnlichkeit mit den beiden Personen auf dem Video festgestellt. Außerdem sei im Fahrzeug mögliches Tatwerkzeug aufgefunden worden. Beide Männer, die laut Polizei nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wurden vorläufig festgenommen. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen und gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung wurden die beiden Tatverdächtigen entlassen, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Im Laufe des Vormittags stellten Anwohner und die Polizei im Oberlau mehrere weitere Depots mit gestohlenen Gegenständen fest. Die Polizei sucht nun die Besitzer des Diebesguts. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.