Präzision und subtile Klangsinnlichkeit

Billerbeck

Wem der christliche Glaube und die regelmäßige gottesdienstliche Praxis nicht völlig fremd sind, wird mit dem „Magnificat“ gewiss etwas verbinden: Es ist der Lobpreis der Gottesmutter Maria, noch ehe sie in Betlehem ihren Sohn zur Welt bringt. „Meine Seele preist die Größe des Herrn“ – so beginnen Marias Worte auf Deutsch. Unzählige Komponisten haben sie über Jahrhunderte hinweg in allen möglichen Sprachen vertont. John Rutter ist einer der Jüngeren unter ihnen. Der 1945 geborene Engländer zog mit der Uraufführung seines „Magnificat“ vor gut 30 Jahren jede Menge Aufmerksamkeit auf sich. Und nach dem glanzvollen Jahresabschlusskonzert am Freitag im Ludgerusdom weiß man auch weshalb. John Rutter nämlich schreibt eine Musik, die unmittelbar berührt. Anders ausgedrückt: Sie geht direkt zu Herzen.

Von Christoph Schulte im Walde