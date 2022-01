Publikum gestaltet Konzertabend mit

Normalerweise sind die Shows von „Basta“ ruckzuck ausverkauft. Für das Konzert am 4. Februar um 20 Uhr in der Geschwister-Eichenwald-Aula gibt es aber noch Tickets. Die Zuschauer-Kapazität der Aula ist aufgrund der Pandemie um etwa 50 Prozent reduziert worden. „Im Moment gehen wir davon aus, dass das Konzert stattfinden wird. Ansonsten behalten die Karten natürlich ihre Gültigkeit oder können problemlos zurückgegeben werden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Billerbeck.

Als „Basta“ vor mehr als 20 Jahren mit Kneipenkonzerten vor Freunden und Freunden von Freunden begann, rechnete niemand (am allerwenigstens die Band selbst) damit, dass aus den Vokal-Enthusiasten von einst eine der bekanntesten A-cappella-Gruppen Deutschlands werden würde. Und eine der beliebtesten. Denn „Basta“ schafft es, bei jedem Konzertabend erneut, die großen Fragen des Lebens in unterhaltsame, musikalische Preziosen zu fassen und begeistert damit das junge wie alte Publikum, wie es in der Ankündigung für das Konzert heißt. Und das seit mehr als zwei Dekaden und mittlerweile neun Alben.

„Eure liebsten Lieder“ lautet der Titel des musikalischen Programms, das in der Domstadt präsentiert wird. Der Name ist Programm: Denn seit langer Zeit versorgen die fünf Sänger ihre Fans mit immer neuen Lieblingsliedern, aus denen ihr treues wie neues Publikum sich jetzt die allerliebsten aussuchen darf. Damit ist es in puncto Interaktion aber nicht getan, denn zu einem „Basta“-Konzert gehören neben den treffsicheren Stimmen bühnenseits auch die begeisterten Chöre aus dem Auditorium. Dabei gilt: alles kann, nichts muss. Wobei folgende Prognose gewagt sein darf: Wenn die „Basta“-Jungs ihre Hits aus 20 Jahren auspacken, das Publikum ihren Trennungs-Klassiker „Bindungsangst“ anstimmen lassen, es mit ihrem Büroshanty „Cut, copy & Paste“ in die unendlichen Weiten eines Großraumbüros entführen oder mit „Reggaeton im Altersheim“ in eine tanzfreudige Geriatrie, dann ist Gegenwehr ziemlich nutzlos.

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, und das gilt nicht für die Tickets, sondern auch für die Mitgestaltung des Konzertabends. Auch wenn Abend für Abend das Applausometer eingeschaltet werden wird, um spontane Ur-Wahlen abzuhalten, erhöht sich die Chance auf kreative Mitbestimmung, wenn man der Band via Instagram und Facebook Eingaben macht. Die Umfragen laufen bereits.

7 Das Konzert mit „Basta“ findet am 4. Februar (Freitag) um 20 Uhr in der Geschwister-Eichenwald-Aula statt. Tickets für 28,60 Euro gibt es im Foyer des Rathauses, unter Tel. 02543/7373, per E-Mail an tickets@billerbeck.de und online unter www.ticket-regional.de/billerbeck.