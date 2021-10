Rasant und mit viel Rhythmus

Die Urlaubszeit ist zwar vorbei, aber dennoch kam Urlaubsgefühle in der ausverkauften Stadtaula auf, als die international besetzte Gruppe mit dem vielsagenden Namen „The Balkan Beach Boom Blasters“ auf die Bühne kam zu einem fast dreistündigen Konzert. Mitreißende Rhythmen und die humorvolle und kenntnisreiche Anmoderation der Titel durch Boris Golubovic hoben die Stimmung Richtung Festival. Golubovic stammt gebürtig aus Montenegro. Stranislawa Akimov (Bass) und sein Bruder Todor Akimov (Drums) wurden in Bulgarien geboren, Tamara Sidorova (Violine) in Russland. Moritz Lemacher (Gitarre) aus Köln und Ansgar „Oskar“ Niemöller (Saxophon/Mundharmonika) aus Legden rundeten das Sextett ab.

Das nötige Temperament und die Spielfreude für die unglaublich rhythmischen Balkanklänge brachten alle Musiker mit. Gestenreich, tanzend und manchmal über die Bühne laufend brachte Niemöller seine Mundharmonika zum Klingen. Das Saxophon, auch darin ist er als Meister bekannt, kam seltener zum Einsatz.

Frauke Kersting aus Billerbeck schaute sich die erste Konzerthälfte zusammen mit ihrem musikbegeisterten Sohn Jona (6) an. „Ansgar hat früher mit meinem Mann in einer Band gespielt. Wir sind oft zusammen durch Irland getourt. Ich freue mich auf das Wiedersehen mit ihm, denn ich habe ihn lange nicht gesehen“, so Kersting.

Golubovic erzählte zu den Songs, die aus verschiedenen Ländern des ehemaligen Jugoslawien, aus Russland und sogar aus Argentinien stammten, die Geschichte oder die Inhalte. Mit wohltemperierter Stimme und einem fantastisch virtuosen Gitarrenspiel sang er die Lieder in der jeweiligen Sprache der Region.

„Gelem-Gelem“ war so ein Song, der zu den traditionellen Liedern in Rumänien gehört. „Nach 1945 wurde der Song geschrieben in Erinnerung an die ermordeten Sinti und Roma“, so Golubovic. Ein wunderbares Gitarren-Intro leitete den Song ein. Immer wieder drang als Leitstimme die Mundharmonika durch und begeisterte zusätzlich die Zuhörer.

Viele hielt es im Lauf des Programms nicht auf den Sitzen. Sie tanzten an ihren Plätzen, klatschten mit und bedankten sich mit Jubel und Applaus. Manche Titel waren absolute Stimmungsfeger. Der bulgarische Tanz „Gankino Oro“ war ein Tanz im 11/8-Takt mit rasantem Tempo. „Das kann man nicht zählen, das spielt man einfach“, ergänzte Golubovic.

Das galt auch, als Tamara Sidorova bei einem russischen Lied mit ihrer Violine tanzte. „Tamara macht im Monat 210 Konzerte“, so Golubovic. Als er noch in Jugoslawien lebte, habe er nur 30 Konzerte im Monat geschafft. „Diese Kondition und dieses Temperament“, bewunderte Golubovic.