Rasante Premiere auf der Bergstraße

Erster „Billerbecker Cup“ soll am 23. April stattfinden

Billerbeck

Die rasante Premiere war eigentlich schon vor zwei Jahren geplant. Doch Corona hatte den Berkelrasern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun wird alles nachgeholt: Am 24. April (Sonntag) findet das traditionelle Seifenkistenrennen mit den Qualifikationen für die Deutschen Meisterschaften statt. Aber schon einen Tag vorher, am 23. April (Samstag), wird die Bergstraße zur Rennstrecke. Denn dann findet der erste „Billerbecker Cup“ statt, an dem sich alle Interessierten beteiligen können: Firmen, Clubs, Cliquen, Nachbarn, Familien, Vereine. „Eine Mannschaft darf aus maximal drei Personen bestehen“, informiert Martina Ricker vom Verein Berkelraser, der die Veranstaltung organisiert. Aber nicht nur Billerbecker können sich auf die Rennstrecke wagen, auch Personen aus den umliegenden Orten sind willkommen. Eine Siegerehrung mit Überreichen eines Wanderpokals ist geplant.

Von Stephanie Sieme