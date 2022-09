Reise der Jeans und Märchen aus aller Welt erleben

Heute beginnt die bundesweite „Faire Woche“, an der sich auch die Fairtrade-Steuerungsgruppe aus Billerbeck mit Aktionen beteiligt. Das Motto lautet „Fair steht Dir – fair handeln für Menschenrechte weltweit“. Denn auch in der Textilbranche stünden weitreichende Veränderungen auf der Tagesordnung. Spätestens nach dem verheerenden Fabrikbrand mit Hunderten von Opfern vor zehn Jahren in Rana Plaza in Bangladesch müssten sich die Menschen fragen, ob sich die Verhältnisse verbessert hätten und die Kleidung unter fairen Bedingungen hergestellt werde, wie es in einer Pressemitteilung der Fairtradegruppe heißt.

„Vielen Menschen ist es nicht mehr egal, wo ihre Kleidung produziert wird, wie die Näherinnen leben und ob sie sich gewerkschaftlich organisieren dürfen,“ meint Petra Cassens vom Sprecherteam der Fairtrade-Steuerungsgruppe. „Es ist Zeit für einen Perspektivenwechsel.“ Bevor eine Jeans im Kleiderschrank lande, habe sie 50 000 Kilometer zurückgelegt. Die Fairtrade-Steuerungsgruppe Billerbeck hat diese Reise auf einer Weltkarte illustriert, sie ist im Schaufenster des Weltladens zu sehen. Dargestellt wird die gesamte Wertschöpfungskette vom Baumwollfeld in Usbekistan, der Spinnerei in Pakistan, der Färberei in China, der Weberei in Indien, der Näherei in Brasilien oder in asiatischen Ländern. „Wer weiß schon, dass man für ein Kilogramm Baumwolle 11 000 Liter Wasser verbraucht, damit die Pflanzen wachsen können. Der Aralsee, einst der viertgrößte See auf der Welt, ist auch aufgrund der starken Wasserentnahmen nahezu ausgetrocknet,“ erklärt die Billerbeckerin Svenja Hoffmann, Lehrerin und Multiplikatorin für den fairen Handel.

Fairtrade setzt sich für transparente Lieferketten und für die Förderung von Frauen ein, die ganz überwiegend in der Textilbranche beschäftigt sind. „Sowohl der Handel als auch die Verbraucher können durch bewussten Einkauf von Textilien Einfluss nehmen, indem sie auf die zertifizierten Fairtrade-Label achten,“ appelliert Axel Hoene vom Sprecherteam der Fairtrade-Steuerungsgruppe. „Und vielleicht können wir der Entwicklung zu immer stärkerem Ressourcenverbrauch auch entgegenwirken, durch nachhaltigen Konsum. Zum Beispiel könnten wir gut erhaltene Kleidung länger tragen, in den Secondhandladen geben oder aus ihnen nützliche und schöne Accessoires herstellen.“

Im Rahmen der Fairen Woche lädt die Fairtrade-Steuerungsgruppe auch zu einer „Märchenstunde“ in den Weltladen (Ludgeristr. 2) ein. Kinder und Erwachsene können sich am Samstag (24. 9.) in der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr mitnehmen lassen auf eine „Märchenreise“. Das „Duo Zottelhaube“ mit Dorothee Dannenberg und Adelheid Vogelwiesche-Dannenberg wird durch die Kontinente der Erde unterwegs sein. Der Eintritt ist frei. Alle Interessierten sind zu dieser Aktion willkommen.