Risse, Löcher und Absackungen sollen beseitigt werden

Billerbeck

(sdi). Risse, Löcher, Aufwölbungen, Absackungen – die Liste der Schäden auf Billerbecks Wirtschaftswegen, die Holger Dettmann (Stadt) in der Sitzung des Bezirksausschusses aufzählt, ist lang. Zwei Teilstücke des Polleckerweges und ein Weg in der Gärtnersiedlung sollen in diesem Jahr erneuert werden – vorausgesetzt, dass die Anlieger ihren jeweiligen zehnprozentigen Anteil zur Verfügung stellen und die von der Stadt beantragten Fördermittel bewilligt werden. Das empfiehlt der Bezirksausschuss einstimmig dem Rat. Wie Dettmann in der Sitzung berichtete, hätten die Anlieger in der Gärtnersiedlung bereits grünes Licht für ihren Anteil gegeben. Für die beiden Teilstücke des Polleckerweges stünden noch weitere Gespräche aus. Auf über 618 000 Euro schätzt die Stadtverwaltung die Gesamtkosten für den Ausbau der drei Wege, die durch die Anliegeranteile (ca. 61 800 Euro), einer 70-prozentigen Förderung (ca. 389 000 Euro) und städtischen Mitteln (ca. 167 000 Euro) finanziert werden könnte. Einen Förderantrag hat die Stadtverwaltung beim Leader-Programm gestellt. Eine Aussage, ob es eine Förderung und wenn ja, in welcher Höhe, gebe es aber noch nicht.