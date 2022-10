„Rock-Virologen“ aus Leidenschaft

Musik machen sie allesamt, seitdem sie denken können. Aus Leidenschaft versteht sich. Zwar nicht hauptberuflich, dafür aber mit viel Spaß und voll engagiert in ihrer Freizeit. Just haben sie mit ihrer Band „Virus-D“ vier neue Songs eingespielt, die ihr Plattenlabel Bellaphon auf den bekannten Streaming-Portalen anbietet.

Drei der sechs Musiker von „Virus-D“ kommen aus den Baumbergen. Die Band aus dem Ruhrgebiet kann auf eine fast 40-jährige Geschichte zurückblicken und zählt zu den ältesten Deutsch-Rockbands. 1987 kassierte sie unter 1000 Bewerbern als erster Landesrocksieger den Deutschen Rockpreis. In den 1990er-Jahren war Virus-D („D“ für Deutschrock) die Band der Bergbauleute. Warum? Weil sie mir ihren Texten, die überwiegend aus der Feder von – dem leider vor drei Jahren verstorbenen – Torsten Schmidt stammten, voll den Nerv der Zeit trafen und die Problematik im Pott thematisierten. Als Schicht war im Schacht entstand ihr Titel „Erst stirbt die Zeche, dann stirbt die Stadt“, der heute zu den 100 wichtigsten Liedern des Ruhrgebietes zählt. Zudem entstand daraus eine Rockrevue mit dem gleichnamigen Titel, die vor 100 000 Leuten in Bochum und weiteren 40 000 in Dortmund aufgeführt wurde.

„Virus-D, das war die Kultband der 1980/1990, die ich bewundert habe“, blickt der gebürtige Bulderaner Thomas Kersting, der heute in Billerbeck lebt, zurück. Bei einem Ferienjob auf dem Bau lernte er einige der damaligen Bühnenstars als Kollegen kennen. Danach ging er als Helfer und Nebelmacher mit den Jungs auf Tournee bis „ich in Dülmen eine eigene Band hatte“. Kalli Wälter aus Dülmen unterstützte ihn seinerzeit oftmals bei seinen „Virus-Gigs“. Dass beide irgendwann selber mit den „Rock-Virologen“ auf der Bühne sein würden, war damals noch nicht abzusehen. Heute spielt Thomas Kersting in der Band die Bass-Gitarre und „beherrscht aber auch Geige, Ukulele, Western-Gitarre, Klavier, Orgel und ist dazu auch Liedermacher“, lobt ihn Bandkollege Kalli Wälter aus Nottuln. Live dabei und im Einsatz für „Virus-D“ war er das erste Mal zur Eröffnung der Ruhrfestspiele im Mai 2018 in Recklinghausen. Mit von der Partie waren damals auch ein Chor von ehemaligen Bergbauleuten in Uniform und „das zu erleben, macht schon was. Das berührt einen echt.“ Seinen ersten Kontakt mit Livemusik hatte er – klassisch – mit der Blockflöte in der Grundschule. Später spielte er Trompete in einem Ensemble und rockte lange als Keyboarder mit der Tanzband „Malibu“ durch die Region. Dem Instrument ist er treu geblieben und begleitete damit „Virus-D“ und ist auch bei den „Blueshifters“ aktiv im Einsatz.

Der Billerbecker Uwe Brunn ist im positiven Sinne „Wiederholungstäter“. Er spielt Gitarre, seitdem er 15 Jahre alt ist und bezeichnet sich als Autodidakt. Viele Jahre machte er in den 1980/90ern erfolgreich mit einer Combo Tanzmusik und belebte Geburtstage, Hochzeiten und Jubiläen. 1994 ließ er sich von „Virus-D“ infizieren und war bis 2007 dabei. Vor sieben Jahren stieg er wieder mit ein.

Im September spielte das Sextett ein Gedenkkonzert zum Todestag von „Virus-D“-Gründer und Bandleader Torsten Schmidt in Haltern. Aktuell arbeitet es an dem Programm zum 40-Jährigen, der im nächsten Jahr ansteht. Dafür treffen sie sich regelmäßig einmal die Woche in ihrem Probenraum in Wulfen. „Früher war es so, dass man Geld in die Kasse geben musste, wenn man sich verspätet hatte. Heute klönen wir erstmal entspannt eine Stunde, bevor wir starten“, lässt Kalli Wälter augenzwinkernd durchblicken und versichert: „Aber am Spaß und an der Leidenschaft, gute Rockmusik zu machen, hat sich nichts verändert.“ | www.virusd.de