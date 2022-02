Rollenbesprechung für Familienstück

Im Sommer ist auf der Naturbühne im Weihgarten die Geschichte rund um „Die Schule der magischen Tiere“ zu sehen. Für das Familienstück starten bei der Freilichtbühne Billerbeck die ersten Vorbereitungen. Am Samstag (12.2.) findet um 11 Uhr die Rollen- und Stückvorstellung in der Mensa des Don-Bosco-Schulgebäudes statt, zu der Interessierte eingeladen sind.

Die Billerbeckerin Steffi Bäumer-Enzen, die das Stück inszeniert, wird an diesem Vormittag zunächst dessen Inhalt vorstellen und weitere Informationen zu den Rollenprofilen geben, wie die Freilichtbühne in einer Pressemitteilung informiert. Im Anschluss daran besteht für Interessierte die Möglichkeit, sich für eine Rolle zu bewerben. Für die Teilnahme an der Rollen- und Stückvorstellung gilt die 2G-Regelung. Erforderlich ist vorab eine Anmeldung per E-Mail an kultur@freilichtbuehne-billerbeck.de.

Die Premiere des Familienstücks ist am 5. Juni vorgesehen. Danach sind noch 18 weitere Vorstellungen bis Mitte September geplant.