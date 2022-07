Sandsteinroute in Form gebracht

Lange Zeit stand dieses Thema im Bereich Tourismus nicht im Fokus, wurde eher stiefmütterlich behandelt – so wie die Sandsteinroute selbst. Zu viele Umwege, Schlaglöcher, Umfahrungen von Sehenswürdigkeiten und sogar Verkehrszeichen, die darauf hinweisen, dass der Weg an manchen Stellen nicht befahren werden darf, bemängelten Experten, die die Sandsteinroute, aber auch viele andere Rad- und Wanderwege für den Masterplan „Baumberge-Touristik 2026“ ganz genau unter die Lupe genommen haben. Um die Route für Touristen und Einheimische attraktiver zu machen und sie als Premiumradweg zertifizieren lassen zu können, bestand unter anderem bei der Wegequalität und Beschilderung Handlungsbedarf. Dem haben sich die Kommunen gestellt. „Auf manchen Abschnitten ist die Route auch umgelegt worden“, berichtet Ann-Kathrin Rahe. In Billerbeck betrifft das aber nur einen Wirtschaftsweg, über den die Route aufgrund seiner schlechten Beschaffenheit nicht mehr führt.

Der Baumberger Sandstein, das Leben mit ihm und wie er Land und Leute früher und heute prägt – all das soll auf der Route thematisiert werden. Neben Infostelen entlang der Strecke, erwartet die Besucher in jeder Kommune ein Willkommensort, an dem sie von den Touristikern mittels QR-Code persönlich begrüßt werden. Außerdem gibt es so genannte Sandstein-Momente. Insgesamt zehn an der Zahl. Diese besonderen Orte werden dabei mit Informationstafeln ausgestattet sowie Audiobeiträge dort zu hören sein. Erzähler sind dabei größtenteils Lokalmatadore. Original Baumberger. Am Longinusturm kommt beispielsweise der Billerbecker Wanderexperte Josef Räkers zu Wort, wie Ann-Kathrin Rahe informiert. Den Sandstein-Moment auf Billerbecker Gebiet gibt es bei der Marien-Kapelle in Aulendorf. An der Kapelle sollen Ausflügler künftig erfahren, warum und wie die Anwohner dort in die sakrale Standsteinarchitektur investiert haben.

In jedem Ort soll es zudem einen Sandstein-Rundgang geben. Die Stadt Billerbeck greift dafür auf ihre in 2021 herausgebrachte Stadtrundgangs-App „Gans Billerbeck“ zurück. Auch eine Online-Karte, auf der der Streckenverlauf abgebildet und die Sandstein-Momente vorgestellt werden, soll gestaltet werden. „Man kann seine Route individuell planen“, sagt die Tourismusmanagerin.

Ende September soll die neu konzipierte Sandsteinroute offiziell mit den Bürgermeistern eröffnet werden. Eine weitere Eröffnung für alle Interessierten ist im Frühjahr kommenden Jahres geplant. Mit der Eröffnung der Sandsteinroute fällt auch der Startschuss für das Knotenpunktsystem im Kreis Coesfeld, das nach niederländischem Vorbild die Orientierung für Radfahrer erleichtern soll. Die Beschilderung soll dafür nun erfolgen.

Etwa 150 000 Euro kostet die Neukonzipierung der Sandsteinroute. 65 Prozent werden durch Leader-Mittel finanziert. Den Eigenanteil teilen sich die fünf Kommunen untereinander auf.