Sanierung zum 100. Geburtstag

Billerbeck

Die Bereitschaft, mit anzupacken, war groß. Damit das beliebte Wassertretbecken in den Berkelauen in neuem Glanz erstrahlt, haben die Kolpinger kräftig in die Hände gespuckt und fleißig gewerkelt. Und kaum sei der Bauzaun weggewesen, hätten die ersten Personen schon ihre Runden in dem Becken gedreht. „Es wird angenommen“, sagt Bernard Westerhoff und freut sich – genau wie die anderen Kolpinger – über die Resonanz, die das Wassertretbecken erfährt. Es ist ein Anziehungspunkt – vor allem bei diesen hochsommerlichen Temperaturen wie gerade jetzt. „Da hat sich die Arbeit gelohnt. Dafür macht man es gerne“, so Westerhoff.

Von Stephanie Sieme