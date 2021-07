Schallschutz für zwei Klassenräume

Billerbeck

Trotz Sommerferien ist im Schulzentrum „An der Kolvenburg“ was los. Im Schulgebäude der Anne-Frank-Gesamtschule (ehemaliges Realschulgebäude) wird in der oberen Etage fleißig gewerkelt. Zwei Klassenräume sind zu Baustellen geworden. „Sie werden mit Schallschutzdecken ausgestattet“, berichtet Jürgen Janowski vom städtischen Fachbereich Planen und Bauen. Für eine bessere Akustik. Mit der neuen Decke wird auch die Beleuchtung gleich mit erneuert. Außerdem wird den Räumen ein neuer Anstrich verpasst. Es sind die letzten beiden Klassenräume, in denen diese Arbeiten stattfinden. In den vergangenen Jahren seien diese in den Klassenräumen am Schulzentrum sukzessive erfolgt, wie Janowski berichtet. Es seien übliche Instandsetzungsmaßnahmen. Voraussichtlich in den Herbstferien werden in dem AFG-Gebäude auch noch einige Fluchttüren erneuert, wie Stefan Holthausen, Leiter des städtischen Fachbereiches Planen und Bauen, informiert. Die Kosten für die Maßnahmen in den beiden Klassenräumen belaufen sich auf rund 16 500 Euro.

Von Stephanie Sieme