Schlieker zurück an Grünen-Spitze

Ulrich Schlieker kehrt an die Spitze des Ortsverbandes von Bündnis 90/Die Grünen zurück. Er ist bei der Ortsverbandsversammlung einstimmig zum Sprecher gewählt worden. Schon von 2002 bis 2019 bekleidete er dieses Amt. Zusätzlich war der Billerbecker von 2004 bis 2012 Fraktionsvorsitzender, von 2012 bis zur Niederlegung seines Ratsmandats im Mai vergangenen Jahres dann stellvertretender Fraktionssprecher. Nun habe er mehr Zeit. „Ich kann und will mich dem Ortsverband widmen“, so Schlieker. „Ich bin guter Dinge, dass wir was bewegen können.“

Eigentlich wird der kleine Ortsverband von einer Doppelspitze geführt. Der Posten der Sprecherin bleibt aber vakant. Auch während der Versammlung fand sich dafür niemand. Bislang bildeten Dagmar Calouri und Christoph Peter-Dosch das Gespann an der Spitze der Grünen. Sie wurden 2019 von den Mitgliedern gewählt, kandidierten nun aber nicht erneut. „Gefühlt war es damals eine andere Welt, eine andere Zeit“, so Peter-Dosch. Gemeinsame Unternehmungen der Grünen-Mitglieder habe es in den vergangenen zwei Jahren so gut wie gar nicht gegeben. „Das war den Umständen geschuldet“, sagte Peter-Dosch mit Blick auf die Corona-Pandemie. „Wir haben uns aber einigermaßen wacker geschlagen.“ Unter anderem mit Fraktionssitzungen oder anderen Treffen, die online stattfinden mussten.

15 Personen – darunter neun stimmberechtigte Mitglieder – nahmen an der Versammlung in der Alten Landwirtschaftsschule teil. „Schade, dass wir doch nicht mehr sind. Wir haben einige Mitglieder und Interessierte mehr“, sagte Kassierer Hans-Günther Wilkens. Aktuell zähle der Ortsverband knapp über 25 Mitglieder, wie er informierte. Wilkens wurde einstimmig zum Kassierer wiedergewählt. Beisitzer sind Birgit Badzong, Birgit de Wendt, Benjamin Schütte und Ralf Flüchter – ebenfalls einstimmig gewählt.

Über ihre Arbeit in Berlin berichtete Dr. Anne-Monika Spallek, die bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr für die Grünen in den Bundestag eingezogen ist. „Ich bin gut angekommen und fühle mich wohl“, so die Billerbeckerin, die Mitglied im Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft sowie stellvertretendes Mitglied in den Ausschüssen Wirtschaft sowie Bauen und Wohnen ist. Sie freue sich, dass sie dabei sein dürfe und eine Region vertreten könne. Es sei aber auch eine herausfordernde Zeit, in der die neuen Abgeordneten direkt mit schwierigen Entscheidungen konfrontiert seien.

Auch Mareike Raack aus Coesfeld und Dennis Sonne aus Lüdinghausen – beide treten für die Grünen bei der Landtagswahl im Mai an – waren bei der Ortsverbandsversammlung in Billerbeck anwesend, um sich vorzustellen. Windkraft, Energieunabhängigkeit, Bildungspolitik, Jugendbeteiligung und das Gesundheitssystem seien nach Meinung von Mareike Raack die großen Themen bei der Landtagswahl. Ihre Herzensthemen seien dabei das Ehrenamt, die Sozial- und die Gesundheitspolitik. Auch Dennis Sonne wolle sich stark im Rahmen der Sozialpolitik engagieren, wie er bei der Versammlung berichtet. Seine Schwerpunkte: Inklusion und Barrierefreiheit. Sonne ist seit 2004 nach einem Unfall querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl.