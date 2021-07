Schmöker in den Ferien ausleihen

BILLERBECK

Die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) hat während der Sommerferien geöffnet. Mittwochs in der Zeit von 18 bis 20 Uhr können in den Räumlichkeiten des Pfarrheims Schmöker zurückgebracht und auch wieder ausgeliehen werden. Viele neue Bücher sind während der vergangenen Monate in die Bücherei eingezogen und stehen zur Ausleihe bereit, wie das Bücherei-Team in einer Pressemitteilung informiert.