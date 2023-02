Schon jetzt neuer Besucherrekord

„Nachdem es durch den Ukraine-Krieg und dann noch durch den Energiepreisschock im Herbst 2022 noch ganz düster für die Veranstaltungen in 2023 aussah, ist der Kartenverkauf, beginnend mit dem Weihnachtsgeschäft, glücklicherweise wieder so richtig in Schwung gekommen“, sagt Jürgen Maas, verantwortlich bei der Stadt Billerbeck für das Kulturprogramm. „Mir ist ein richtiger Stein vom Herzen gefallen.“ Bislang seien 6183 Karten für das aktuelle Programm verkauft worden. „Damit können wir schon jetzt einen erneuten Besucherrekord vermelden“, berichtet Maas, der in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Generationen und Kultur einen kulturellen Rück- und Ausblick präsentierte.

„Wir haben in den letzten Wochen so viele Karten verkauft – das war echt der Wahnsinn“, so Maas, der noch eine weitere gute Nachricht mit im Gepäck hat. Für das Jahr 2022 hat die Stadt vom Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen profitiert und einen Zuschuss in Höhe von 74 900 Euro erhalten. „Das hat uns natürlich sehr geholfen“, sagt Maas, der auf Nachfrage von Thomas Jakobi (Grüne) auch berichtet, dass viele Besucher, gerade auch zu größeren Veranstaltungen, von auswärts kommen. Die Band Brings, die am 3. und 4. Mai 2024 erneut zwei Konzerte in Billerbeck geben wird, lockte viele Rheinländer in die Domstadt, die Band Heavysaurus viele Menschen aus dem Raum Osnabrück. Generell seien vor allem viele Coesfelder bei den verschiedensten Veranstaltungen vertreten.

Das städtische Kulturprogramm ist bereits mit den ersten Veranstaltungen gestartet, für folgende gibt es noch Karten:

7 Kabarett: 0 Klavierkabarett „Fußnoten sind keine Reflexzonen“ mit Anne Folger am Freitag (3. 3.) um 20 Uhr, Geschwister-Eichenwald-Aula, Tickets: 16 Euro (erm. 13 Euro) im VVK 0 Jürgen B. Hausmann mit „Jung, wat biste jross jeworden“, Freitag (24. 3.), 20 Uhr, Geschwister-Eichenwald-Aula, Tickets: 35,55 Euro (erm. 32,15 Euro) im VVK 0 Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs: „Hat schon Gelb“, Mittwoch (8. 11.), 20 Uhr, Geschwister-Eichenwald-Aula, Tickets: 34,50 Euro (erm. 29,50 Euro) im VVK 0 Markus Krebs mit „Comedy alle wegen mir?“, Freitag (8. 9.) u. Samstag (9. 9.), jeweils 20 Uhr, Freilichtbühne Billerbeck, Tickets: 41,73 im VVK

7 Zaubershow: Große Familienzaubershow mit Mellow und seinem Programm „Blow your mind“, Samstag (30. 9.), 20 Uhr, in der Geschwister-Eichenwald-Aula, Tickets: 30,80 Euro (erm. 25,30 Euro), Kinder bis 14 Jahre 15,40 Euro im VVK

7 Kinderprogramm: 0 Zirkustheater StandArt mit „Spieltrieb-Tour 2023“, für Kinder ab 3 Jahre, Sonntag (12. 3.), 11.15 Uhr, Geschwister-Eichenwald-Aula, Tickets: 4 Euro Kinder u. 5 Euro Erwachsene 0 Trotz-Alledem-Theater mit „Oh, wie schön ist Panama“, Sonntag (3. 9.), 11.15 Uhr, Geschwister-Eichenwald-Aula, Tickets: 4 Euro Kinder, 5 Euro Erwachsene 0 Wittener Kinder- und Jugendtheater zeigt „Sterntaler“, Sonntag (12. 11.), 15 Uhr, Geschwister-Eichenwald-Aula, für Kinder ab drei Jahren, Tickets: 5 Euro Kinder, 6 Euro Erwachsene

7 Konzerte: 0„Irish Folk Night“ mit Irish Stew, Samstag (25. 3.), 20 Uhr, Geschwister-Eichenwald-Aula, Tickets: 11 Euro (erm. 9 Euro) im VVK 0 Rockkonzert mit dem „Lonely Hearts Club“, Freitag (20.10.), 20 Uhr, Geschwister-Eichenwald-Aula, Tickets: 11 Euro im VVK 0 Miss Foxy – die Frauenband, Freitag (17. 11.), 20 Uhr, Geschwister-Eichenwald-Aula, Tickets 11 Euro (erm. 9 Euro) im VVK

7 Karten gibt es im Foyer des Rathauses, unter Tel. 7373, per E-Mail an tickets@billerbeck.de und online unter www.ticket- regional.de/billerbeck.