Schon über 27 000 Euro gesammelt

(sdi). Bernd Jacobs zeigt sich mehr als zufrieden. „Wir freuen uns, dass so viel zusammen gekommen ist“, sagt er stellvertretend für das Orgateam der Sternsingeraktion und meint den bisherigen Spendenstand. Der kann sich sehen lassen. 27 184,21 Euro haben die Billerbecker bislang gespendet und können es noch weiter tun.

Bis zum 2. Februar läuft die Sternsingeraktion, die coronabedingt verlängert wurde – wie auch schon im vergangenen Jahr. Spendenboxen stehen im Dom, in der Volksbank sowie in der Sparkasse. Im Dom und St. Johann liegen zudem Segensaufkleber und Spendentüten aus. Wer möchte, kann eine Spende aber auch direkt auf folgende Konten überweisen: Katholische Kirchengemeinde Billerbeck, DE42 4015 4530 0034 0006 12 (Sparkassen Westmünsterland) oder DE88 4006 9408 0001 293302 (Volksbank Baumberge). Angegeben werden muss der Verwendungszweck „Sternsingeraktion“. Die Spenden kommen zwei Hilfsprojekten in brasilianischen Partnergemeinden zugute.

Gespendet haben die Sternsinger-Gruppen einen Teil ihrer erhaltenen Süßigkeiten an die Coesfelder Tafel. „Das haben die Gruppen selbst entschieden“, so Jacobs, der berichtet, dass dabei fünf große Kartons zusammengekommen sind. „Die waren rappelvoll.“ Viele der Sternsinger hätten zudem schon ihre Bereitschaft zur Teilnahme an der Aktion im kommenden Jahr signalisiert.