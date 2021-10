Schönheitskur am Rathaus beendet

Noch steht es. Doch in Kürze kann das Gerüst abgebaut werden, die Arbeiten an Dach und Fassade des Rathauses sind nach rund fünf Monaten beendet. Kaputte Sandsteine wurden ausgewechselt, Fugen ergänzt. Alle Fenster wurden generalüberholt. Die alten Schieferplatten sind durch neue als Wales ersetzt worden. Zwischen 300 und 400 Quadratmeter Schiefer sind dafür auf dem Dach verlegt worden, wie Jürgen Erfmann (Stadt Billerbeck) berichtet. Zusätzlich wurde das Dach gedämmt und Feuchtigkeitsprobleme behoben. Auch Brandschutzmaßnahmen wurden vorgenommen. Der alte Kamin wurde zudem so weit zurückgebaut, „dass er von außen nicht mehr zu sehen ist“, sagt Erfmann. „Natürlich wurde alles mit der Denkmalbehörde abgestimmt.“ Montiert wurde auf dem Dach noch ein neuer Blitzableiter.

Nicht nur auf die Sandsteinfassade wird die Sicht nach dem Abbau des großen Gerüstes wieder frei, sondern auch das Stadtwappen hoch oben über den Fenstern an der Markt-Fassade, das noch montiert werden muss, ist dann wieder zu sehen. Extra neu gemalt und auf einer neuen Aluminiumkonstruktion befestigt. Das alte Stadtwappen, an dem der Zahn der Zeit sichtlich genagt hatte, wurde bereits während der Sanierungsarbeiten ausgebaut und auf dem Dachboden eingelagert, so Erfmann.

Bevor das Wappen das Rathaus zierte, war an gleicher Stelle eine Uhr. Installiert in den 30er-Jahren als Reklameuhr, wie aus alten Dokumenten des Stadtarchivs hervorgeht. Als die Rathaus-Uhr kaputt gegangen ist, hat der damalige Rat beschlossen, sie abzubauen, weil der Dom über eine verfügte. Aber vielleicht könnte anstelle des Wappens auch künftig wieder eine Uhr dort zu sehen sein. Das sei eine Idee, wie Bürgermeisterin Marion Dirks berichtete. Gespräche dazu sollen mit der Denkmalbehörde geführt werden.

Aber nicht nur außen standen Arbeiten am Rathaus an, auch im Inneren wurde fleißig gewerkelt. Auf dem Dachboden im vierten Stock, in dem bereits im Frühjahr drei Büroräume eingerichtet wurden, entsteht aktuell auch noch ein Aufenthaltsraum für Verwaltungsmitarbeitende samt Teeküche, der bei Bedarf auch als Besprechungszimmer genutzt werden kann. Dieser neue Mehrzweckraum befindet sich direkt über dem historischen Ratssaal. Weil bereits auf der Decke des Ratssaals die ganze Last des Rathausturmes liegt und er einer weiteren Belastung durch den Aufenthaltsraum nicht standhalten kann, mussten Stahlträger eingebaut werden. Sie stützen nun den Boden des neu geschaffenen Raumes, wie Erfmann informiert. Rund 550 000 Euro hat die gesamte Sanierungsmaßnahme gekostet – darunter sind 150 000 Euro für den Innenausbau, der noch nicht abgeschlossen ist. Die Dachsanierung ist mit Fördermitteln in Höhe von 250 000 Euro aus dem Dorferneuerungsprogramm des Landes NRW finanziert worden.

Auch, wenn das Gerüst am neugotischen Gebäudeteil des Rathauses sowie an dem Erweiterungsbau aus dem Jahr 1949 nun abgebaut wird, steht eine weitere Sanierungsmaßnahme demnächst an. Im November soll laut Erfmann voraussichtlich die Dacherneuerung der alten Brennerei, in der das Bauamt untergebracht ist, starten. „Die Dachpfannen kommen runter, neue werden eingedeckt“, sagt Erfmann. Geplant sei auch, das Treppenhaus mit einem neuen Teppich zu versehen. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 33 000 Euro.