Schreiben für Quarantäne fällt weg

Billerbeck

Wer positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, bekam eine schriftliche Quarantäne-Benachrichtigung, ausgestellt durch das Ordnungsamt – dies war in Billerbeck bislang gängige Praxis. Ab sofort verzichtet die Stadt aber ebenso wie alle weiteren Kommunen im Kreis Coesfeld auf die Quarantäne-Briefe für positiv Getestete und deren Haushaltsangehörige, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Dieser Service ist aufgrund der gestiegenen Fallzahlen kaum mehr zu bewältigen. Zuletzt waren es mehr als 250 Schreiben pro Woche, die vorbereitet und auf den Weg gebracht werden mussten“, so Hubertus Messing (Stadt). Hinzu komme, dass die schriftlichen Benachrichtigungen über die aktuell gültige Quarantäne-Verordnung des Landes nicht mehr notwendig seien. Viele Kommunen haben deshalb bereits in den vergangenen Wochen den Service eingestellt. Die Stadt verweist auf die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit dem Ordnungsamt unter Tel. 02543/7340 oder per E-Mail unter ordnungsamt@billerbeck.de. Darüber erhalten Bürger bei Fragen Informationen zu den aktuell geltenden Quarantäne-Regelungen. Diese sind auch auf der Seite des NRW-Gesundheitsministeriums unter www.mags.nrw/coronavirus zu finden. Die telefonischen Anfragen können während der Sprechzeiten gestellt werden (mo. bis fr. 8.30 bis 12 Uhr, mo. und di. 14 bis 16 Uhr, do. 14 bis 18 Uhr). Foto: Archiv