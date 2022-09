Schulgebäude beschmiert

Billerbeck

Unbekannte haben drei Schulgebäude in Billerbeck beschmiert. Das teilte die Polizei gestern mit. An der Anne-Frank-Gesamtschule, der Geschwister-Eichenwald-Gemeinschaftsschule sowie der Ludgeri-Grundschule schrieben sie unleserliche Schriftzüge und Symbole auf mehrere Fenster, Fensterbänke und Türen. In allen Fällen liegt die Tatzeit laut Polizei zwischen 15 Uhr am 6. September und 7 Uhr am 7. September. Die Polizei in Coesfeld bittet unter Tel. 02541/140 um Hinweise.