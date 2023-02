Schulungen für Unternehmen

Die Sparkassen bieten den Unternehmen mit dem neuen „Mittelstandscampus NRW“ jetzt ein Bildungsangebot zu den Themen Führung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit an. Christian Overhage, der bis vor einigen Monaten Regionalleiter der Sparkasse Westmünsterland in Coesfeld war, ist als Projektleiter zum „Mittelstandscampus NRW“ gewechselt und hat diesen mit aufgebaut.

Jeden Tag sprechen die Sparkassen-Beraterinnen und -Berater mit ihren Kundinnen und Kunden in den Unternehmen über Projekte, deren Finanzierung und Aspekte der Unternehmensführung. „Digitalisierung, Nachhaltigkeit, moderne Arbeitswelten, Führung – häufig sind diese Themen eng miteinander verzahnt und entscheiden über die Zukunftsfähigkeit“, erklärt Overhage. „Da lag es auf der Hand, das Angebot der Sparkassenakademie NRW weiterzuentwickeln und für den Mittelstand nutzbar zu machen.“

Mit Online-Webinaren, ein- bis mehrtägigen Seminaren und Workshops, Inhouse-Veranstaltungen vor Ort oder im Tagungszentrum der Hörder Burg in Dortmund sollen die Veranstaltungsformate die unterschiedlichen Bedürfnisse der Unternehmen abdecken, wie es in der Mitteilung heißt. „Wir entwickeln wissenschaftlich fundierte und ergebnisorientierte Schulungskonzepte“, sagt Overhage. „Dabei arbeiten wir eng mit den führenden Experten und Institutionen für den Mittelstand in Nordrhein-Westfalen zusammen.“

„Es hat besonderen Charme, wenn mittelständisch geprägte Sparkassen und Unternehmen sich gemeinsam um die Transformation der Wirtschaft kümmern“, sagt Heinrich-Georg Krumme, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Westmünsterland. Den Investitionsbedarf für das Westmünsterland beziffert er auf rund zwei Milliarden Euro jährlich.

| www.mittelstandscampus-nrw.de