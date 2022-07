Schwere Kopfverletzungen nach Unfall

Billerbeck

Schwere Kopfverletzungen zog sich eine Billerbeckerin bei einem Unfall auf der Ludgeristraße am Dienstagmittag zu. Das teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau in ein Krankenhaus. Nach Zeugenangaben sei die 62-Jährige gegen 11.14 Uhr auf dem rechtsseitigen Radweg der Straße „Hagen“ in Fahrtrichtung Coesfeld unterwegs gewesen. Im Kreuzungsbereich habe sie beabsichtigt, nach links abzubiegen. Dabei hat sie nach Angaben der Polizei ein hinter ihr fahrendes Auto erfasst. Die Radfahrerin kam zu Fall und erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Autofahrer habe nach Zeugenaussagen seine Fahrt unmittelbar hinter der Unfallstelle für kurze Zeit unterbrochen, habe diese aber anschließend in Richtung Coesfeld fortgesetzt, ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Es könne lediglich gesagt werden, dass es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt habe, so die Polizei. Angaben zu einem Fahrer oder einer Fahrerin konnte der Zeuge nicht machen. Zur Unfallaufnahme wurden das Unfallaufnahmeteam aus Münster angefordert. Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140. Im Einsatz war auch die Freiwillige Feuerwehr Billerbeck. Sie rückte mit elf Kameraden und zwei Fahrzeugen zum Einsatzort raus. Die Wehr wurde zur Absicherung der Landung des Rettungshubschraubers alarmiert. Einsatzleiter war Ingo Werner.