Schwimmoffensive und U8-Ausbau

Billerbeck befindet sich aktuell im zweiten und letzten Jahr des Förderprogramms. Die Projekte vor Ort werden von der Stadt Billerbeck und dem Kreissportbund gemeinsam verantwortet und koordiniert. 10 000 Euro wurden im vergangenen Jahr für verschiedene Projekte investiert. 2021 lag der Fokus auf einer Schwimmoffensive. 42 Kinder nahmen an sieben Schwimmkursen im Freibad teil. „Das ist sehr gut angenommen worden“, so Katharina Ahlers, die in der Domstadt die Kümmerin rund um „Sportplatz Kommune“ ist. Deswegen soll es auch im Sommer eine Fortsetzung geben. Richtete sich in 2021 die Schwimmoffensive an Dritt- und Viertklässler, so rücken nun die Jüngeren in den Fokus. „Es können sich für die Schwimmkurse Kinder anmelden, die im Sommer in die Schule kommen“, sagt Katharina Ahlers.

Bei „Sportplatz Kommune“ geht es darum, dass sich Vereine, Kitas und Schulen zielgerichteter vernetzen, Kooperationsmöglichkeiten besser ausgelotet werden und ein verbesserter Informationsfluss hergestellt wird – sowohl zwischen den Vereinen, als auch zwischen Vereinen, Kitas und Schulen. Für eine stärkere Zusammenarbeit gebe es noch mehr Potenzial, findet Katharina Ahlers. Schul-AGs, angeboten von den Sportvereinen, soll es geben und in Vereinssportgruppen überführt werden. Wie beispielsweise die Basketball-AG, die der DJK-VfL in Kooperation mit der Anne-Frank-Gesamtschule und dem Sportverein Schwarz-Weiß Havixbeck initiiert hat. „Das läuft richtig gut“, berichtet Katharina Ahlers. „Es gibt mittlerweile auch einen Aufnahmestopp.“ Etabliert werden soll auch eine kommunale Sportkonferenz als Kommunikationsplattform mit allen Akteuren, die sich ein- bis zweimal pro Jahr trifft. Im Fokus steht in Billerbeck auch der Ausbau von Sport- und Bewegungsangeboten für Kinder unter acht Jahren (U8), weil auch hier mehr Potenzial gesehen wird, so Katharina Ahlers. Das Familienturnen, bei der die Zweifachturnhalle zum großen Erlebnisspielplatz wird, hat sich etabliert. Sogar eine neue Turngruppe für Kinder unter vier Jahren sei daraus entstanden. Und es soll noch weitere U8-Angebote geben und dafür Übungsleiter qualifiziert werden. „Dafür suchen wir noch Leute“, informiert Katharina Ahlers. Wer Interesse hat, sich für den U8-Bereich zu engagieren, kann mit ihr Kontakt aufnehmen (E-Mail: katharina.ahlers@ksb-coesfeld.de, Tel. 0179/4206186). Aktuell gebe es auch Gespräche für Kooperationen mit zwei Kitas. 13 000 Euro stehen in diesem Jahr für die Projekte zur Verfügung. Das Fazit, das Katharina Ahlers zieht, fällt positiv aus. „Wir konnten schon viele Kinder und Jugendliche über das Programm erreichen“, sagt sie. Vor allem die Schwimmoffensive sei ein voller Erfolg gewesen, gerade weil es coronabedingt viele Angebote in diesem Bereich nicht gegeben habe.