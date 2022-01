„Sie müssen von Herzen kommen“

Billerbeck

Komplimente streicheln die Seele, machen glücklich und erzeugen ein warmes Gefühl im Bauch. „Das kommt daher, dass Komplimente ein Feuerwerk der Hormone auslösen. Genauer gesagt, werden das Glückshormon Dopamin und das sogenannte Kuschelhormon Oxytocin ausgeschüttet, das unser Bindungsgefühl stärkt“, erklärt Sylvia Böhm. Sie ist Mediatorin, Konfliktmoderatorin, Achtsamkeitstrainerin und Wertschätzungsberaterin. In einem Interview mit Redakteurin Stephanie Sieme spricht die 40-Jährige anlässlich des heutigen „Tages der Komplimente“ über deren Bedeutung, Wirkung, Komplimente am Arbeitsplatz und über Komplimente, die in die Hose gehen können.