„So nah waren wir ihnen noch nie“

Billerbeck

Die Kölsche Band „Brings“ ist unter den Fans der Partymusik mit rockigem Touch und im Kölner Karneval ein Begriff. Nicht umsonst strömten an zwei Abenden hintereinander Hunderte von Besuchern auf die Ränge der Freilichtbühne Billerbeck, um ihre „Kölschen Jungs“ live zu sehen. Schnell entwickelte sich ein Hexenkessel voller tanzender, singender und Kölsch-trinkender Fans, die längst nicht alle aus Billerbeck kamen. Die Hard-Core-Fans der Band waren gut zu erkennen an dem schottischen Karomuster in oder an ihrer Kleidung.

Von Elvira Meisel-Kemper