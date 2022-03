Sonnenstrom vom Schul- und Auladach

Wie aus der Sitzungsvorlage für den Umweltausschuss ebenfalls hervorgeht, könnten auf beiden Dächern ohne aufwendige Sanierungen die Photovoltaikanlagen errichtet werden – inklusive Speicher. „Sie weisen die richtige Größe und geeignete Dachneigung auf“, wie die Stadtverwaltung informiert. Bei anderen kommunalen Gebäuden sei das nicht der Fall. „Außerdem weisen beide Standorte einen ausreichend großen Verbrauch auch außerhalb des regulären Schulbetriebs auf, um die Nutzung eines Speichers zu begründen, wie die Stadt Billerbeck in der Sitzungsvorlage schreibt.

Errichtet werden soll die 20-kWpeak-Photovoltaikanlage am Johannisschulstandort auf dem hinteren Gebäudeteil zum Baumgarten hin. „Auf dem Hauptdach der Grundschule könne derzeit keine Anlage errichtet werden, da das Dach sanierungsbedürftig sei, aber dafür aktuell die finanziellen Mittel fehlen, wie es in der Sitzungsvorlage heißt.

Auf dem Dach der Geschwister-Eichenwald-Aula befindet sich aktuell noch eine Fünf-kWpeak-Anlage, die durch eine 30-kWpeak-Anlage ausgetauscht und auf das Flachdach des Übergangswohnheims an der Osterwicker Straße versetzt werden soll.

Der Bau der beiden Photovoltaikanlagen ist für 2023 vorgesehen. Die Stadt schlägt der Politik vor, die dafür notwendigen Eigenmittel im städtischen Haushalt für das kommende Jahr bereitzustellen.

7 Der Umweltausschuss tagt am Donnerstag (7. 4.) ab 18 Uhr in der Geschwister-Eichenwald-Aula. Interessierte Zuhörer sind dazu willkommen. In der Sitzung gibt es auch eine Präsentation der Energie- und Treibhausgasbilanzen und der Potenzialanalyse für das Klimaschutzkonzept. Zudem wird über Klimaziele und Klimaleitbild für Billerbeck, die naturnahe Entwicklung von Berkel und Berkelquelle sowie die Erhöhung der Artenvielfalt an Wegerandstreifen beraten.