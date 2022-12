Spielmannszug ist „das Größte“

Drei glückliche Gewinner eines Heimatpreises gibt es seit Donnerstagabend: Der Spielmannszug Billerbeck, der Verein Kids mit Handicaps und die Capellengemeinde Aulendorf wurden – in dieser Reihenfolge – ausgezeichnet. „Ich hoffe nicht, dass es die letzte Preisverleihung ist“, gab Bürgermeisterin Marion Dirks in die Runde, die sich im Rathaus eingefunden hatte. Das Programm läuft zwar zunächst aus, aber „Heimatministerin Scharrenbach steht dahinter und wird sich sicherlich für eine Verlängerung oder eine Neuauflage stark machen.“

Schließlich wird mit dem Heimatpreis das Engagement von Menschen, die sich mit Leidenschaft und viel Herzblut für die Gemeinschaft einsetzen, ausgezeichnet. Und das mit einem wohlwollend unterstützenden Geldpreis. „Wir haben lange gerungen und sind uns am Ende einstimmig einig geworden“, gab Marion Dirks das Votum im politischen Entscheidungsgremium wieder.

Menschen über die Musik zusammenbringen, das schafft der Spielmannszug Billerbeck, den es bereits seit 40 Jahren gibt und der einer der wenigen noch verbliebenen in der Region ist. Er engagiert sich, den Nachwuchs zu begeistern und bietet Ausbildungen am Instrument an. Damit es ihn auch noch weitere 50 oder 100 Jahre gibt, ging der erste Preis mit 2500 Euro an den Spielmannszug. Als musikalisches Kompliment ertönte vom Olfener Gitarren-Duo „Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist!“

Die „Kids mit Handycaps“ können im nächsten Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiern. Der Verein macht sich stark für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, insbesondere im Bereich Freizeit. Bereits lange Zeit vor der Vereinsgründung waren es die späteren Vorsitzenden Marga Köhler und Silvia Theßeling, die „uns vor Augen geführt haben, wie positiv es ist, sich gemeinsam auf den Weg zu machen und welche Aufgaben es für eine gute Teilhabe in Kita, Schule, Arbeiten und Wohnen zu bewältigen gibt.“ Daher durften die „Kids“ den zweiten Preis mit 1500 Euro entgegennehmen. „Applaus, Applaus“ gab es dazu nicht nur vom Gitarren-Duo.

85 Mitglieder zählt die Capellengemeinde Aulendorf. Die Vereinsgaststätte ist ein Ort der Begegnung, der mit hohem personellen Aufwand betrieben wird. Insbesondere hervorzuheben ist die Jugendarbeit, die hier angeboten wird. Daher wurde die Capellengemeinde mit dem dritten Preis und 1000 Euro bedacht. Als erster Vorsitzender nahm Johannes von Olfers die Auszeichnung entgegen. In seinen Dankesworten machte er deutlich, dass beim Patronatsfest fünf neue Messdiener aufgenommen wurden: „So wird man schon in jungen Jahren damit vertraut gemacht, was es bedeutet Verantwortung für ein Ehrenamt zu übernehmen. So habe ich es auch gelernt.“ Das Gitarren-Duo flankierte diese Übergabe musikalisch passend mit „Lucky day“.