Spritzige Komödie mit Tiefgang

In einer Sache sind sich bei der Presseprobe alle Beteiligten einig – es macht Riesenspaß. Auf dem Programm der Freilichtbühne Billerbeck steht die spritzige französische Komödie „Der Vorname“ von Mathieu Delaporte und Alexandre de la Patellière. Der Literaturprofessor Pierre und seine Frau Elisabeth haben Freunde zu einem orientalischen Menü eingeladen. Das Essen und die Gemütlichkeit geraten ins Hintertreffen, als Elisabeths Bruder Vincent ankündigt, seinen noch ungeborenen Sohn Adolphe nennen zu wollen.

Freilichtbühne Billerbeck freut sich auf Premiere von „Der Vorname“ am 4. März

„Es ist eine geniale Idee der Autoren, für dieses immer noch aktuelle Reizthema ein gemütliches Zusammensein zu nutzen, das dann gesprengt wird“, erklärt Regisseur Roland Heitz. Denn die wilde Diskussion um den Vornamen-Eklat wird zum Auslöser für eine Reihe von bisher unter den Tisch gekehrten Problemen, die die Freunde untereinander haben. „Aus diesem Familientreffen, in dem sich das Publikum natürlich auch zum Teil wiedererkennen kann“, so Heitz „sei ein sehr klug geschriebenes Stück mit einem guten Plot, guten Dialogen und einem raffinierten dramaturgischen Bogen entstanden“. Besonders lobende Worte findet der Regisseur, der bereits drei Studiobühnenstücke inszeniert hat, auch für die Professionalität der Billerbecker, die sich unter anderem in einem tollen Bühnenbild spiegelt. Und schmunzelt: „Außerdem werde ich immer mit Haribo verwöhnt.“

Tim Jander, der Claude, einen Freund der Familie, spielt, freut sich an den „vielen wunderbar geschriebenen Gags mit einem Humor, der mal derb, mal eher unterschwellig zum Ausdruck kommt“ und fühlt sich unter seinen Mitstreitern wie zu Hause, während seine beiden kleinen Kinder durch die fast täglichen abendlichen Proben auf das zu-Bett-geh-Ritual mit dem Papa verzichten müssen. Ein Besuch bei den Proben versöhnte sie aber damit.

Linda Averesch, die die zukünftige Mutter des kleinen Adolphe spielt, begeistert sich, „der Humor des Stücks trifft total meinen Humor“. Und findet die berechtigte Frage, ob man sein Kind so nennen dürfte, „im besten Fall naiv, im schlimmsten als üble Provokation“. Ihr Fazit zur Probenzeit: „Super Regisseur, perfekt vorbereitete Regieassistentin, entspannte, lustige Proben.“ Das betont auch Isabel Waltering, die die Gastgeberin Elisabeth verkörpert. „Die Gruppe hat sich toll zusammen gefunden, das läuft super harmonisch und macht unfassbar viel Spaß“, freut sie sich.

Eine Besonderheit der Winterstücke ist ja die Wohnzimmeratmosphäre der Studiobühne. Doch um die notwendigen Corona- Hygienemaßnahmen einhalten zu können, spielt die Freilichtbühne in diesem Jahr in der Aula der Geschwister-Eichenwald-Schule. „Hier auf der größeren Bühne haben wir zwei verschiedene Spielorte, das ist sehr hilfreich, wir können immer wieder andere Positionen einnehmen, mit Distanz und Nähe spielen“, erklärt Waltering. Und es gibt deutlich mehr (coronakonforme) Plätze. Auch für ältere Schüler (ermäßigt: zehn Euro) ist dieses gesellschaftskritische Stück spannend.