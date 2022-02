Stadt erfasst Billerbecker Betriebe

Die Stadt Billerbeck führt im Rahmen der Erarbeitung eines Gastronomiekonzeptes eine flächendeckende Erhebung des Gastronomiebestandes durch. Diese Untersuchung wird durch das Büro Stadt + Handel/Beckmann und Föhrer Stadtplaner PartGmbB vorgenommen und findet in diesem Februar statt. Das teilte die Stadtverwaltung gestern in einer Pressemitteilung mit.

Ziel dieser Erfassung sei laut Stadt Billerbeck eine aktuelle Datenbasis, mit der die wesentlichen Veränderungen im Marktgeschehen aufgezeigt werden können. Sie sei eine Grundlage für die Formulierung der wichtigsten Zielaussagen im Gastronomiekonzept der Stadt Billerbeck. Rat und Verwaltung würden damit Antworten auf aktuelle Fragen erhalten: Wie entwickelt sich die Gastronomie in Billerbeck insgesamt? Wie steht es um die Standortstruktur in Billerbeck?

Noch in diesem Monat geht dafür Erhebungspersonal von Stadt + Handel von Betrieb zu Betrieb und erfasst die Betriebsgröße sowie die Angebotsausrichtung, wie die Stadtverwaltung informiert. Eine Befragung der Gewerbetreibenden ist dafür in der Regel nicht notwendig. Auf Wunsch können sich die Mitarbeitenden von Stadt + Handel mit einem Schreiben der Stadt ausweisen. Insbesondere im Rahmen der Covid-19-Pandemie wird dabei besonderer Wert auf die geltenden Kontakt- und Abstandsregelungen gelegt. Es wird dabei zu keinerlei Störungen im Betriebsablauf kommen, heißt es seitens der Stadt. Der Datenschutz und die Anonymität werden bei allen Erhebungen berücksichtigt. Eine Veröffentlichung von betriebs- oder personenbezogenen Angaben erfolge zu keinem Zeitpunkt. Von den Ergebnissen würden am Ende vor allem die Gastronomiebetriebe selbst profitieren, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Denn mit einem aktuellen Gastronomiekonzept könnten Fehlentwicklungen vermieden, die Zentren- und Standortstruktur gestärkt und eine gute Versorgung in Billerbeck sichergestellt werden. Auftraggeber der Erhebung ist die Stadt Billerbeck.