Stadt muss für Sanierung umplanen

Billerbeck

Aus der Sanierung der Zweifachturnhalle wird so schnell erst einmal nichts. Der Bund hat das Förderprogramm „Investitionspakt Sportstätten“, bei dem sich die Stadt um Zuschüsse beworben hatte, auslaufen lassen. Damit ist es nicht mehr existent. „Eine Folgebewerbung entfällt insofern und wir müssen umdenken“, so Stefan Holthausen, Leiter des städtischen Fachbereiches Planen und Bauen, auf Nachfrage unserer Zeitung. Durch den Wegfall müsse neu geplant werden. „Wir hinterfragen gerade die Möglichkeiten, welche ein neues Bundesprogramm für die Sanierung im Bereich kommunaler Einrichtungen bietet.“ Dafür müsse aber die Planung angepasst und um Belange wie klimafreundlicher Gebäudebetrieb oder ressourcenschonendes Bauen erweitert werden, wie Holthausen informiert. Zudem werde seitens der Stadtverwaltung geprüft, welche Maßnahmen an der Halle Priorität haben. Denn die Zuschusshöhe sei bei dem in den Blick genommenen Programm auf 45 Prozent der Kosten begrenzt. Eine Ausarbeitung werde bis zur erneuten Beratung über die Sanierung der Zweifachturnhalle in den politischen Gremien noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so der Fachbereichsleiter.

Von Stephanie Sieme